Совет Европы заявил о погашении Россией всех долгов по взносам

Россия погасила все долги по взносам в Совет Европы, заявила генсек организации Мария Пейчинович-Бурич.

«Вначале мы были очень обеспокоены тем, что происходит в области финансирования в связи с неуплатой в течение трех лет взносов одной из крупнейших стран в бюджет. Сегодня все трехлетние отставания и задолженности выплачены», – передает ее слова РИА «Новости».

Она также выразила желание посетить Россию для обсуждения «кризисных» вопросов, требующих урегулирования.

Напомним, в конце августа российское правительство распорядилось выплатить взносы в Совет Европы за 2017 и 2018 годы. В июле Россия заплатила взнос в СЕ за 2019 год.

В июне ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий России в организации в полном объеме.