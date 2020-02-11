Минпромторг: В российских магазинах 99% продуктов - отечественные

На сегодняшний день около 99% продуктов питания в российских магазинах имеют отечественное производство, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в эфире программы «Право на справедливость» на Первом канале.

«Если вы помните 90-е годы, когда мы с вами в магазин приходили, было все импортное, включая огурцы, а когда сегодня ты приходишь, то у нас 99% продуктов российские. Я только рад», – приводит его слова ТАСС.

Глава ведомства добавил, что Минпромторг активно сотрудничает с коллегами из Минсельхоза по этому вопросу.

Ранее результаты опроса показали, что, по мнению россиян, качество отечественных продуктов питания ничем не уступает зарубежной продукции.