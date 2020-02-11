Власти Китая предсказали пик эпидемии пневмонии

Пик эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в Китае придется на середину февраля, заявил глава спецкомиссии по борьбе с распространением пневмонии государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

«В настоящее время еще сложно предсказать переломный момент эпидемии, однако пик придется где-то на вторую декаду февраля», – сказал он в ходе телемоста между передовой группой работающих в Ухане медиков из провинции Гуандун с их коллегами, которые позже придут к ним на замену, сообщает ТАСС.

По состоянию на вторник число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, составило в общей сложности 1017 человек. Более четырех тысяч выздоровели, число случаев заражения в Китае превысило 42,7 тысячи.

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