Ученые выявили новый способ передачи коронавируса

Ученые установили еще один способ передачи нового коронавируса, в ряде случаев симптомами нового типа пневмонии являются кишечное расстройство и диарея, а сам вирус может появиться в организме человека через фекальные массы, говорится в статье в журнале Journal of the American Medical Association.

По данным из уханьской больницы, эти симптомы наблюдаются у 10% зараженных. У больного из США было обнаружено нарушение в моторике кишечника, после чего вирус был выявлен в фекалиях, цитирует статью «Звезда».

Ранее считалось, что вирус передается лишь воздушно-капельным путем. Из-за этого при выявлении зараженных акцентировались именно те симптомы, которые связаны с респираторными заболеваниями.

Сведения о наличии инфекции в моче и фекалиях поступали и при эпидемии атипичной пневмонии 2003 года. По данным ученых, подобный способ передачи вируса привел к тому, что в тот раз заражены оказались жители одного жилого комплекса – инфекция распространилась при помощи теплого воздуха из туалетов.

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Пока исследователи не знают, к какому температурному диапазону чувствителен новый вирус, однако пока нельзя исключать такого способа передачи.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом людей в Китае может быть вдвое больше, поскольку ученые допускают возможность ошибки при тестировании.

Напомним, в понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения страны сообщил, что на материковой части Китая жертвами новой коронавирусной пневмонии (NCP) стали 908 человек, 40 тыс. 171 заражены.

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