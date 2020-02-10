У вернувшихся из Китая россиян признаков коронавируса не обнаружено

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у эвакуированных из Китая в Тюмень россиян не выявлены признаки заражения коронавирусом.

«Наши граждане, вывезенные из Уханя – граждане России и других государств – на сегодняшний день чувствуют себя хорошо. Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди них нет», – сказала Попова, передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань. Их разместили в одном из тюменских санаториев на карантин.

На ваш взгляд Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом? Да

Нет



По данным на понедельник, на материковой части КНР жертвами новой коронавирусной пневмонии (NCP) стали 908 человек, 40 тыс. 171 заражены. При этом состояние 6,4 тыс. человек оценивается как тяжелое.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД