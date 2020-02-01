Косачев оценил значение Brexit для проекта Евросоюза

Великобритания нанесла удар по европейской мечте и «мягкой силе» Евросоюза и создала тем самым опасный прецедент, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в связи с состоявшимся выходом Соединенного Королевства из состава ЕС.

«Это, несомненно, удар по европейской мечте и по «мягкой силе» ЕС, хотя понятно, что вечно дотационные постсоциалистические государства пока и думать не думают о выходе из комфортного союза, где за них все решают «старшие братья» в Брюсселе. Однако прецедент создан, и он опасен именно как прецедент», – цитирует Косачева ТАСС.

Он отметил, что Европейский проект представляют как союз свободных и независимых государств, «изначально подаваемый как некая ойкумена для любого европейского государства». «Некий отдельно взятый «конец истории», вожделенная цель для любого народа, достичь которой можно только путем бесконечных «экзаменов», «реформ» (то есть подстройки национальных систем государства и права, экономики и стандартов, под чужие нормы без малейшей гарантии быть взятыми в ЕС) и исполнения прочих предписаний «сверхчеловеков» из Брюсселя. Во всяком случае в этом и была «мягкая сила» Евросоюза с весьма жесткими последствиями: ради этого происходят госперевороты, убивают людей, зачищают информационное и политическое пространство, ссорятся с вековыми партнерами и ломают экономику», – подчеркнул сенатор.

По его словам, в одночасье все было поставлено под сомнение. «Если раньше вхождение в ЕС считалось воплощением «многовекового стремления» очередного народа к независимости (абсурд, но люди на том же «Евромайдане» искренне так считали), то Британия одним махом опровергла этот тезис. Или ЕС, или независимость, читай – суверенитет и право самим распоряжаться своей судьбой и кривизной своих огурцов – вот что значит «брекзит», в переводе на общечеловеческий», – считает глава международного комитета СФ.

Для самих же британцев, как полагает Косачев, важным результатом произошедшего события является ощущение независимости от чьего-либо диктата. Однако помимо психологического эффекта парламентарий также указал и на прямые потери для Евросоюза – от численных (66 млн жителей) до экономических – уходит важный «донор» и 15% общего ВВП. «Политически также будут немедленные перемены – британцы выйдут из всех структур Евросоюза, исчезнут флаги, Европарламент покинут 73 депутата, включая 29 депутатов от Партии брекзита», – констатировал сенатор.

Напомним, в пятницу вечером Великобритания официально вышла из состава Евросоюза.

За несколько часов до согласованного времени Brexit флаг ЕС сняли со здания постпредства Британии в Брюсселе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что ждет Великобританию после выхода из Евросоюза.

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