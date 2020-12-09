Украинские военные заявили о риске остаться без оружия на несколько лет

На Украине под угрозой срыва оказался государственный оборонный заказ, в результате чего вооруженные силы страны (ВСУ) могут остаться без оружия на несколько лет, заявил председатель компании «Безопасность и взаимодействие в Украине» Семен Кабакаев.

«ГОЗ формируется год, потом еще год выполняется, и два года, в нашем случае с тем руководством министерства обороны господином Тараном и господином Хомчаком мы можем дотянуть это до двух лет – фактически, от двух до трех лет армия, вооруженные силы, министерство обороны могут остаться без оружия», – цитирует Кабакаева «Интерфакс».

По его словам, это касается закупки комплексов «Нептун», «Ольха» и «Ольха-М». Кабакаев пояснил, что Киев вместо развития собственного оборонного комплекса закупил заграничные установки DANA.

Глава организации отметил, что если в 2020 году оборонное ведомство страны не проведет закупки по заложенным гарантиям, то будет потеряно свыше 10 млрд госгарантий.

«Мы не сможем закупить ни вооружение, ни ракеты, ни мины, ни патроны – ничего. То есть деньги «сгорят», и со следующего года нам придется в новый государственный оборонный заказ закладывать те же вещи. И в то же время воины на фронте не будут получать то, что они просили, армия останется без того, что они заказывали», – пояснил он.

Ранее в минобороны Украины заявили, что ВСУ планируют использовать модернизированную версию танка Т-64 еще 25 лет.