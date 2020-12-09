Украина собралась использовать модернизированный танк Т-64 еще 25 лет

Вооруженные силы Украины планируют использовать модернизированную версию танка Т-64 еще 25 лет, заявил замглавы украинского министерства обороны Александр Миронюк.

«Основным боевым танком вооруженных сил Украины является и в ближайшие годы будет Т-64. Сейчас идет опытно-конструкторская работа «Краб», которая предусматривает модернизацию танка таким образом, чтобы мы его могли эксплуатировать еще 25 лет», – заявил Миронюк, передает РИА «Новости» со ссылкой на Defense Express.

По его словам, уже завершен первый этап этой работы – разработка конструкторской документации. Миронюк сказал, что к концу 2021 года или в начале 2022 года вооруженные силы получат первый опытный образец модернизированного Т-64.

Т-64 – боевой танк, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения имени Морозова, выпускался с 1963 года по 1987 годы. На Украине проходит активная модернизация танка. В мае 2016 года была открыта опытно-конструкторская работа «Краб» по модернизации боевой машины.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает, что поставки оружия из США продолжатся после вступления в должность президента Джозефа Байдена.

Тем временем Минобороны Украины впервые сделало закупку для нужд вооруженных сил страны через Агентство НАТО по поддержке и закупкам. По данным СМИ, первой закупкой стало приобретение гусеничной ленты для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.