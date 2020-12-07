Киев выразил надежду на поставки оружия из США при Байдене

Украина рассчитывает, что поставки оружия из США продолжатся после вступления в должность президента Джозефа Байдена, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Сейчас эти двери (поставки оружия из США) уже открыты. ... Оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации», – сказал Кулеба, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

Он также поблагодарил администрацию 44-го президента США Барака Обамы за поддержку Украины, однако назвал ошибкой, что Вашингтон за время его президентства не помогал Киеву в вопросах поставок оружия. «Мы благодарны администрации Барака Обамы за то, что они много сделали для Украины в один из сложнейших периодов нашей истории. Но никто не идеален, и я считаю, что одной из ошибок той администрации в политике относительно Украины было непредоставление нам оружия», – сказал Кулеба.

Тем временем Минобороны Украины впервые сделало закупку для нужд вооруженных сил страны через Агентство НАТО по поддержке и закупкам. По данным СМИ, первой закупкой стало приобретение гусеничной ленты для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.