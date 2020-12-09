Названа сумма украденного из «самолета Судного дня»

Сотрудники Главного управления МВД по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту хищения имущества на сумму более 1 млн рублей из самолета Ил-80 в Таганроге.

«В полицию поступило сообщение от руководства одного из предприятий города Таганрога о том, что из воздушного судна Ил-80, находящегося на аэродроме, похищено имущество на сумму более миллиона рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», – сообщается на сайте управления МВД по Ростовской области.

Там добавили, что по собранным материалам следственным управлением УМВД России по городу Таганрогу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

Ранее стало известно, что на аэродроме «Таганрог-Южный» обокрали «воздушный командный пункт» или «самолет Судного дня» Ил-80, злоумышленники выкрали с борта радиостанции. При этом стоимость охраны аэродрома обошлась в 24,1 млн рублей.

Ил-80 – командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют «самолетом Судного дня».