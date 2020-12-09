На МКС решили починить отказавшую российскую систему получения кислорода

Отказавшую в октябре российскую систему получения кислорода «Электрон-ВМ» на Международной космической станции попробуют ввести в строй, следует из переговоров, транслируемых НАСА.

Система, находящаяся в российском модуле «Звезда», трижды выходила из строя в октябре. После третьего отключения «Электрона» экипаж станции под руководством главной оперативной группы управления российским сегментом МКС «разобрал систему и изучает ее на предмет неисправностей».

«В ближайшее время планируется включение «Электрона», – передает РИА «Новости» сообщение российским космонавтам специалиста подмосковного центра управления полетами.

Отказы системы получения кислорода на МКС случаются, но запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.

22 октября разработчик системы получения кислорода «Электрон-ВМ», которая накануне отказала на МКС в третий раз за семь дней, заверил, что поломка не связана с конструкторскими недостатками или браком.

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