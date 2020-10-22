Разработчик отказавшей на МКС системы «Электрон-ВМ» исключил брак

Разработчик системы получения кислорода «Электрон-ВМ», которая накануне отказала на МКС в третий раз за семь дней, заверил, что поломка не связана с конструкторскими недостатками или браком.

«Это не по нашей причине. Так что мы консультируем ЦУП [Центр управления полетами], но не более того», – передает РИА «Новости» слова начальника специального опытного конструкторского бюро по системам жизнеобеспечения космических летательных аппаратов, главного конструктора НИИхиммаш Алексея Кочеткова.

От дальнейших комментариев он отказался, перенаправив все вопросы к оператору российского сегмента станции – Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос»).

Напомним, в среду в российском сегменте Международной космической станции произошел сбой в системе подачи кислорода «Электрон-ВМ». Система уже выходила из строя 14 октября, однако была восстановлена.



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