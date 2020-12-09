В Улан-Удэ началось строительство пансионата для престарелых граждан и инвалидов

Современное стационарное учреждение на 150 мест для престарелых граждан и инвалидов возводится в столице Бурятии в рамках национального проекта «Демография», сообщили в правительстве региона.

Как отметили в минсоцзащиты Бурятии, проектно-сметная документация по пансионату была разработана в 2019 году и соответствует передовому зарубежному и отечественному опыту социального обслуживания пожилых и инвалидов. Пансионат рассчитан на 150 мест и будет состоять из объединенного комплекса зданий, расположенных веерно. Здесь будут соблюдены все нормы безбарьерной среды.

«Помещения нового учреждения будут оборудованы специализированными лифтами и приспособлениями для маломобильных граждан. В пансионате предусмотрены рекреационная, спортивная, культурно-досуговая и другие многофункциональные зоны. В новом учреждении предполагается осуществление стационарного и полустационарного социального обслуживания. Место для строительства выбрано в городе Улан-Удэ по ул. Лесной», – сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

В ведомстве отметили, что возведение пансионата началось в 2020 году – на эти цели направлены средства из федерального и регионального бюджета.



«В 2020 году на строительство объекта республика получила 23 млн 928 тыс. рублей. Средства федеральной казны поступили в размере чуть более 23,4 млн рублей, доля республиканского бюджета – порядка полумиллиона рублей. Окончание стройки запланировано на 2023 год. Общая стоимость строительства по итогам разработки проекта составляет 1,08 млрд рублей и рассчитана с учетом природно-климатических, сейсмических условий региона», – сказала Быкова.

В минсоцзащиты Бурятии напомнили, что строительство современного пансионата осуществляется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» и государственной программы «Социальная поддержка граждан», курируемой Минтруда России.