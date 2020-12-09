«Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в футбольной Лиге чемпионов

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу немецкого футбольного клуба из города Дортмунд, земля Северный Рейн-Вестфалия. В составе российской команды забитым мячом отметился Себастьян Дриусси (16-я минута). У гостей отличились Лукаш Пищек (68) и Аксель Витсель (79), выступавший за «Зенит» с 2012 по 2016 год, передает ТАСС.

В составе «Боруссии» во втором тайме на поле вышел нападающий Юссуфа Мукоко. Он стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, в день матча с «Зенитом» ему исполнилось 16 лет 18 дней. Он превзошел достижение защитника Селестина Бабаяро, который дебютировал в турнире 23 ноября 1994 года в составе бельгийского «Андерлехта» в возрасте 16 лет 85 дней.

«Зенит» не одержал ни одной победы в текущем сезоне Лиги чемпионов. В первом матче команд в нынешнем сезоне «Боруссия» обыграла «Зенит» со счетом 2:0. В турнирной таблице группы F «Зенит» занял последнее, четвертое место, набрав одно очко. «Боруссия» с 13 очками стала первой. Второе место занял итальянский «Лацио», в его активе десять очков, «Боруссия» и «Лацио» сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место с восемью очками занял бельгийский «Брюгге», который примет участие в 1/16 финала Лиги Европы.

В прошлую среду «Зенит» на выезде крупно проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и лишился шансов выйти в плей-офф еврокубков. 25 ноября «Зенит» не смог выйти в плей-офф футбольной Лиги чемпионов, уступив на выезде итальянскому «Лацио».