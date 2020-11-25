«Зенит» не смог выйти в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

В матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Лацио», сообщают информационные агентства.

Российский клуб потерпел поражение в Риме со счетом 1:3. Единственный гол в ворота «Лацио» забил Артем Дзюба. За «Лацио» дубль оформил Чиро Иммобиле, один мяч забил Марко Пароло, передает РИА «Новости».

В группе F лидируют «Боруссия», у которой девять очков, и «Лацио», набравший восемь очков. Третье место занимает «Брюгге» (четыре очка). «Зенит» находится на четвертой строчке, у него нет шансов попасть в в 1/8 финала Лиги чемпионов, передает ТАСС.

Напомним, впервые в групповой этап Лиги чемпионов вышли сразу три российских клуба («Краснодар», «Зенит», «Локомотив»). «Краснодар», потерпевший поражение от «Севильи», уже также лишился шансов на выход в плей-офф.