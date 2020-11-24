«Краснодар» лишился шансов на выход в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между футболистами «Краснодара» и «Севильи» завершился поражением российского клуба.

«Краснодар» проиграл домашний матч со счетом 1:2. Счет в матче открыл Иван Ракитич («Севилья»), Вандерсон забил ответный мяч в ворота гостей. Победу испанскому клубу принес гол Мунира Эль-Хаддади. «Краснодар», заработавший всего одно очко, лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов – «Севилья» и «Челси» набрали уже по 10 очков, передают РИА «Новости» и ТАСС.

20 октября «Краснодар» в гостях сыграл вничью с французским «Ренном». 2 декабря они снова встретятся в Краснодаре. Отметим, что «Краснодар» впервые в истории попал в групповую стадию Лиги чемпионов. Кроме того, впервые в групповой этап Лиги чемпионов вышли сразу три российских клуба («Краснодар», «Зенит», «Локомотив»).