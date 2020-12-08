Стало известно о раскрытии деятельности террористической группы в Белоруссии

В Белоруссии раскрыта деятельность террористической группы, совершающей в том числе поджоги, взрывы, нападения, сообщил государственный телеканал ОНТ.

«Группа совершила несколько нападений в Гродненской области. В их числе поджог дома милиционера и подрыв автомобиля. Участников задержали. Во время обыска в доме, где скрывался организатор, нашли целый арсенал. В том числе гранаты и взрывчатка», – говорится в сообщении телеканала в Telegram.

Напомним, белорусская оппозиция не признала итоги президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в республике вспыхнули массовые акции протестов. Лукашенко заявил, что клянется решать все вопросы, в том числе касающиеся конституционной реформы, только так, как того хочет белорусский народ.