Украинское агентство обвинили в отправке фальшивых беженцев в Швецию

Миграционное управление Швеции обратилось в местную полицию, обвинив украинское агентство по трудоустройству «Пелех» в злоупотреблении миграционным законодательством для беженцев.

По информации Шведского радио, украинское агентство организовало украинцам возможность работать в королевстве под видом беженцев. Украинцам придумывали легенду о тяжелой жизни и доставляли их до офиса Миграционного управления, где они просили политическое убежище, передает РИА «Новости».

По закону во время рассмотрения заявления о предоставления убежища в Швеции заявитель имеет право на работу, а также обеспечивается жильем и питанием.

Шведский журналист позвонил в один из 18 офисов «Пелеха» под видом желающего отправиться на заработки в Швецию, возможные перспективы ему объяснили так: «Вы получите от нас историю беженца, которую надо выучить наизусть и рассказать в Миграционном управлении. С 99-процентной уверенностью вы не получите убежища, но пока ваше дело будет разбираться, вам будет позволено работать».

В руки журналистов попало несколько письменных контрактов клиентов с агентством «Пелех». В контракте указано: «Наши юристы предоставят вам статус беженца». Контракты также включают фотографии места нахождения приемной шведского Миграционного совета, что на юге Стокгольма, и те, кто побеседовал с шведскими журналистами, говорят, что их доставляли именно в это место.

Некоторые соискатели убежища связались с шведским Миграционным советом и рассказали о мошенниках их агентства «Пелех», в результате было подано заявление в полицию.

Ранее министерство внутренних дел Чехии сообщило, что украинцы составляют больше четвертой части от нелегальных иностранцев, задержанных в Чехии в 2019 году.