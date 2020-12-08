Стало известно о просьбе Трампа изменить итог выборов в Пенсильвании

Американский лидер Дональд Трамп дважды просил спикера палаты представителей штата Пенсильвания Брайана Катлера помочь изменить результаты президентских выборов в этом штате, сообщили СМИ.

По данным Washington Post, информацию об этих звонках подтвердил офис Катлера. Отмечается, что ранее Трамп обращался с такой просьбой к республиканцам в штате Мичиган и к губернатору Джорджии Брайану Кемпу, передает РИА «Новости».

«Я слышу обо всех этих проблемах в Филадельфии и об этих проблемах с вашим законодательством. Что мы можем сделать, чтобы это исправить?», – сказал Трамп, слова которого процитировал официальный представитель Катлера Майкл Страуб.

По информации издания, Катлер заявил Трампу, что легислатура штата не имеет полномочий для того, чтобы поменять список выборщиков.

Напомним, в понедельник стало известно, что федеральные окружные суды в штатах Джорджия и Мичиган отклонили иски с требованием признать победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах. Ранее глава Джорджии Брайан Кемп отказался созывать заседание местного законодательного собрания по требованию Трампа.

20 ноября власти Джорджии утвердили итоги голосования, согласно которым победу в штате на выборах президента США одержал демократ Джозеф Байден. Попытка предвыборного штаба Трампа оспорить результаты выборов в Джорджии завершилась неудачей. Однако штаб Трампа заявил, что в Джорджии «задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, которые аннулируют результаты». Ряд сторонников действующего президента США считают, что местные легислатуры (законодательные собрания) могут назначить дружественных Трампу выборщиков вопреки воле избирателей.