Онищенко дал советы по отмечанию Нового года

Строгое соблюдение эпидемиологических мер должно привести к спаду заболеваемости коронавирусом в Москве после Нового года, заявил депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Необходимо дать нашим согражданам четкую инструкцию того, как стоит провести эти десять праздничных дней: не сидеть перед телевизором, обжираясь и допивая остатки спиртного, а гулять на свежем воздухе в своем районе. Еще лучше отправиться на дачу, где можно проводить больше времени на улице, не изнывая от гиподинамии и надоевшего телевизора», – отметил Онищенко в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, особенно важными станут ограничения в городе во время традиционных массовых мероприятий в предпраздничный период. Онищенко выразил надежду, что власти не допустят массовых скоплений людей.

Из праздничных мероприятий следует оставить только новогодние салюты, считает Онищенко. Также депутат считает допустимыми кремлевские елки для детей при условии соблюдения жестких антикоронавирусных мер.

«Деловые поездки внутри страны я бы не останавливал, но при учете соблюдения определенных требований: человек должен либо пройти вакцинацию, либо предоставить справку о том, что он уже переболел коронавирусом», – высказался эксперт.

Кроме того, Онищенко добавил, если жители столицы будут строго соблюдать все ограничения, то после Нового года возможен спад заболеваемости.

Ранее Онищенко заявил, что длинные новогодние выходные плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику, поэтому от них необходимо полностью отказаться.

В понедельник Роспотребнадзор в условиях распространения новой коронавирусной инфекции рекомендовал на новогодние праздники не посещать мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, а также не выезжать за границу.