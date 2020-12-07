Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних выходных

Длинные новогодние выходные плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику, поэтому от них необходимо полностью отказаться, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января – это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо. И если как-то оно демпфировалось (смягчалось) тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет», – передает РИА «Новости» слова Онищенко.

Академик также отметил, что длинные выходные плохо влияют на экономику.

«Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем. Пусть 31 декабря выходной, потому что все равно никто не работает. Ведь никогда такого не было. Всегда отдыхали очень разумно. А потом и до Старого нового года, до 14-го, но это были 1990-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь-то зачем это делать», – задался вопросом парламентарий.

Напомним, ранее в понедельник Роспотребнадзор в условиях распространения новой коронавирусной инфекции рекомендовал на новогодние праздники не посещать мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, а также не выезжать за границу.