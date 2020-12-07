Адвокат раскрыл детали убийства аспирантки историком Соколовым

Историк Олег Соколов искал место для захоронения останков еще до того, как убил свою аспирантку Анастасию Ещенко. Он выбирал место по геолокации, рассказал адвокат девушки Александр Бакшеев.

«Время убийства, указанное в заключении эксперта, – с 2.36 по 3.00 8 ноября. На скриншотах поисковика зафиксировано, что в 1.49, когда Анастасия Ещенко разговаривала с братом, Соколов открыл «Гугл.Карты» с набережными. В 2.11 на картах он смотрел набережные реки Мойки, реки Пряжки. То есть он смотрел локации, куда выкинуть останки, до того как совершил убийство. У него был умысел, никакого аффекта быть не может», – передает слова адвоката РИА «Новости».

Сам историк рассказал суду, что смотрел карты «для своего успокоения», поскольку у Ещенко после разговора с братом «началась вторая бешеная истерика».

Напомним, в октябре Соколов признал свою вину в убийстве аспирантки. По версии следствия, в ноябре 2019 года он в ходе домашней ссоры застрелил Ещенко. Спустя два дня Соколов решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.

Пржигодзкая на процессе по делу Соколова рассказывала п побоях, нанесенных ей историком в 2008 году. Она утверждала, что, узнав о ее решении расстаться с ним, Соколов «вел себя агрессивно и очень жестоко», привязал к стулу, бил, «включил утюг в розетку и стал угрожать убийством», стал душить, причем «все это происходило при свечах». Сам Соколов опроверг заявление Пржигодзкой.