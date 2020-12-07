ФСБ задержала террористов под Красноярском

Сотрудники ФСБ в Красноярском крае поймали сторонников террористической организации. Один из них пытался улететь за границу, чтобы участвовать там в вооруженных столкновениях.

«УФСБ по Красноярскому краю пресечена деятельность сторонников террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России), в состав которой входили граждане одной из среднеазиатских стран. <…> Проникнувшись идеями радикального ислама, один из участников группировки намеревался убыть заграницу для участия в вооруженных столкновениях на стороне боевиков. В ходе оперативно-разыскных мероприятий он был задержан в аэропорту Красноярска имени Д.А. Хворостовcкого при регистрации на рейс, а остальные члены организации – по месту их проживания», – передает сообщение регионального управления ФСБ РИА «Новости».

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и о содействии террористической деятельности. Как отмечается в сообщении, террористы планировали расширить состав участников организации.

В ноябре ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе.

В конце октября в Московском регионе задержали выходца из Центральной Азии, который действовал под указанием боевиков международных террористических организаций, намеревался взорвать самодельную бомбу в одном из зданий органов власти, а после уехать на Ближний Восток воевать за террористов.