В Кремле не увидели необходимости вводить локдаун из-за COVID

Необходимости вводить локдаун из-за распространения эпидемии коронавируса в России в данный момент нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение в сообщении между регионами или выключение экономики», передает РИА «Новости».

«Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости», – отметил он.

Представитель Кремля напомнил, что главам регионов в плане противодействия распространения эпидемии коронавирусной были предоставлены особые полномочия, и они могут их использовать в согласовании с правительственной комиссией для принятия экстренных и эффективных мер по борьбе с распространением инфекции.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у 40% заболевших ОРВИ москвичей.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания.