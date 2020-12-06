Пушков оценил возможность реализации «карабахского сценария» в Донбассе

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6 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:56  |  vz.ru
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«Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

Германия заговорила о прогрессе в переговорах с США по российскому газопроводу REUTERS/Stine Jacobsen
Со дня на день возобновится достройка «Северного потока – 2» в датских водах. Об этом говорят последние перемещения российских судов в этой акватории. Параллельно в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Значит ли это, что завершению строительства «Северного потока – 2» больше ничего не угрожает?  Подробности...
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Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
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Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

Судьба протопопа Аввакума запечатлена в том числе на иконах Поволжская старообрядческая икона
Ровно 400 лет назад родился человек, повлиявший на всю российскую историю, особенно церковную – протопоп Аввакум. Он стал одним из отцов и идеологов старообрядчества, и его фигура до сих пор поражает размахом, литературным талантом и стремлением, не считаясь даже с собственной жизнью, отстаивать свои убеждения. Подробности...
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На войну вакцин отправят туристов

Москва уже начала процесс признания вакцины «Спутник V» на Западе Наталия Федосенко/ТАСС
Евросоюз дискриминационными методами затягивает сертификацию российской вакцины «Спутник V» – якобы не предоставлены необходимые документы. Эксперты уверены: Запад будет не только максимально долго закрывать рынок российской вакцине, но и постарается найти способ заставить россиян прививаться своим препаратом. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Всех великих убили женщины

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Старые битломаны в курсе, что именно Йоко Оно убила Beatles – как ни крути, самую влиятельную группу рок-музыки. И довольно системно описано, как Йоко, подсадив Леннона на героин, этим самым героином контролировала раскол в группе. Подробности...
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Слухи о смерти литературы верны, но преждевременны

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Технологии развиваются в таком направлении и такими темпами, что слепить фильм, где у тебя будут играть, как настоящие, Аль Пачино и даже Данила Козловский, скоро будет проще, чем придумать для них достойную историю. Подробности...
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Новый миропорядок будет создан русской «невидимой силой»

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Для всего мира Россия будет той страной, которая первая стала говорить о необходимости менять правила игры, первая бросила вызов уходящему гегемону и настойчиво работала над построением нового миропорядка. Подробности...
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Как Корея завоевывает мир

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Чубайс как «смутное время» России

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Запад «продал и предал» Грузию

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Пушков оценил возможность реализации «карабахского сценария» в Донбассе

       6 декабря 2020, 15:52
    Фото: flickr.com/photos/sf_press
    Текст: Елизавета Булкина

    Сенатор Алексей Пушков перечислил ряд причин, по которым Киев не сможет реализовать «карабахский сценарий» в Донбассе.

    Он отметил, что из Киева поступает все больше информации о том, что на Украине планируют применение карабахского сценария к Донбассу. «Мол, если у Азербайджана получилось, то почему не получится у Украины? Если рассуждать геополитически, то не получится по нескольким причинам», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    «Во-первых, ДНР и ЛНР имеют общую границу с Россией, а не с Арменией, а это решающий фактор. В Киеве, вероятно, не будут спорить, что Россия и Армения – две совершенно разные вещи. Во-вторых, Азербайджану открыто помогала Турция. Украина же не может в нынешней ситуации рассчитывать на военную поддержку Соединенных Штатов или НАТО – только на косвенную. А этого будет недостаточно», – отметил сенатор.

    В-третьих, по словам Пушкова, киевские власти, вероятно, уже обратили внимание на то, что конфликт вокруг Карабаха завершился появлением там российских вооруженных миротворцев, которых сейчас в Донбассе нет.

    «Но если Украине придет в голову попытаться вернуть Донбасс военным путем, то ситуация в итоге может измениться, что Киеву совершенно невыгодно. Однако все это – если подходить к вопросу рационально. Но в киевских коридорах власти, как мы знаем, немало сторонников непродуманных, импульсивных решений. У них может появиться искушение, если уже не появилось, выбрать военный сценарий. Однако это было бы крупной ошибкой: Донбасс – совсем не Карабах», – подчеркнул сенатор.

    Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе.

    11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

    Вместе с тем полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявлял, что Киев делает все для обострения конфликта с Донбассом. Ранее он говорил, что предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.


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