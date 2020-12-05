В России раскрыли, кто рекомендовал ООН смягчить контроль за марихуаной

Комиссия ООН по наркотическим средствам (КНС) рассматривала рекомендации экспертов из комитета по наркотической зависимости, сама ВОЗ не изучает их рекомендации, заявил постпредставитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Я всегда подчеркиваю, что не нужно путать Всемирную организацию здравоохранения и этих экспертов из комитета по наркотической зависимости. Они там действуют в личном качестве, их рекомендации ВОЗ не рассматривает, не изучает, не одобряет, а просто, как почтальон, пересылает генсекретарю ООН, а тот направляет в Комиссию по наркотическим средствам в Вену. Так что это не рекомендации ВОЗ, а рекомендации конкретных экспертов ВОЗ», – цитирует РИА «Новости» Ульянова.

Постпред пояснил, что с принятием одной из шести рекомендаций, повлекшей за собой исключение марихуаны из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, в практическом плане ничего не изменилось: каннабис остается в Списке I опасных веществ наряду с героином, кокаином, на национальном уровне меры контроля должны остаться прежними. Исключение марихуаны из Списка IV должно облегчить ее медицинское использование, но «это никогда не было запрещено – этим занимались и занимаются», отметил Ульянов.

В среду сообщалось, что комиссия по наркотическим веществам ООН по рекомендации ВОЗ исключила каннабис (марихуану) из списка опасных наркотиков, вызывающих сильную зависимость. При этом Россия выступила против.