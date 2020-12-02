ООН исключила марихуану из списка тяжелых наркотиков

Комиссия по наркотическим веществам ООН по рекомендации ВОЗ исключила каннабис (марихуану) из списка опасных наркотиков, вызывающих сильную зависимость. При этом Россия выступила против.

Голосование Комиссии по наркотическим средствам, которая находится в Вене и включает 53 государства-члена, рассмотрело серию рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реклассификации каннабиса. Комиссия приняла решение о том, что медицинский каннабис теперь не выходит в список опасных наркотиков. С 1961 года он находился в одном ряду с героином, кокаином и прочими психотропными веществами, передает The New York Times.

При этом эксперты отметили, что принятое решение юридической силы в странах-членах ООН иметь не будет.

По данным издания, Россия, Китай, Египет, Нигерия и Пакистан проголосовали против исключения каннабиса из списка опасных наркотиков, в то время как США и европейские страны были за.

В ноябре президент Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. Глава государства потребовал разоблачать ложную пропаганду употребления «легких» наркотиков. Он также сообщил, что за десять лет в России число официально зарегистрированных наркопотребителей сократилось более чем на четверть.

Между тем в США параллельно с президентскими выборами во многих штатах прошло местное голосование по вопросу легализации наркотиков. По мнению политологов и наркологов, после легализации наркотических веществ людьми будет легче управлять.

Газета ВЗГЛЯД писала, что легализация марихуаны в США в последнее время все чаще начинает встречать протесты в стране, в том числе среди профессионалов – врачей и химиков. Они опровергают распространенное в Америке представление о полной безопасности каннабиса. Однако политическое руководство США обращает мало внимания на подобные заявления.