Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики

В России утверждена стратегия государственной антинаркотической политики до 2030 года. Соответствующий документ подписал президент страны Владимир Путин.

«В целях дальнейшей реализации государственной политики Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, направленной на охрану здоровья граждан, обеспечение государственной и общественной безопасности постановляю утвердить прилагаемую стратегию государственной антинаркотической политики России на период до 2030 года», – гласит документ, опубликованный на сайте правовой информации.

К числу угроз национальной безопасности в стратегии отнесены пропаганда употребления наркотиков в интернете, расширение глобального рынка наркотиков через легализацию использования каннабиса в рекреационных целях, появление новых видов наркотиков и формирования рынков их сбыта, увеличение объемов незаконного производства наркотиков на недостаточно контролируемых властями территориях и в зонах боевых столкновений, передает ТАСС.

Согласно стратегии, к 2030 году смертность от употребления наркотиков должна снизиться на 20% – с до 2,4 случая на 100 тыс. населения. При это наркотические отравления должны сократиться с 12,4 до 9 случаев на 100 тыс. населения, среди несовершеннолетних – с 12,4 до 10.

Ранее Путин потребовал разоблачать ложную пропаганду употребления «легких» наркотиков. Он также сообщил, что за десять лет в России число официально зарегистрированных наркопотребителей сократилось более чем на четверть.

До этого президент призвал страны Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) бороться с распространением наркотиков и не допускать радикализации молодежи.