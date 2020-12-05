Фигуристка Валиева превзошла мировой рекорд на Кубке России

Фигуристка Камила Валиева выиграла в субботу короткую программу на пятом этапе Кубка России. Она показал результат, выше мирового рекорда, установленного россиянкой Аленой Косторной, и заняла на турнире первое место.

Судьи дали Валиевой 86,20 балла, рекорд Косторной на Гран-при мировой серии в Турине был 85,45 балла. Однако официально рекорд Валиевой зарегистрирован не будет, поскольку Международный союз конькобежцев не берет в расчет результаты национальных турниров, передает РИА «Новости».

Второе место досталось Ксении Цибиновой, получившей 67,59 балла, третье – Анастасии Таракановой, которой дали 64,18 балла. Отмечается, что Косторная и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева пропускают пятый этап Кубка России в связи с заболеванием коронавирусом.

Как отметила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, по сложности короткая программа Валиевой была «близка к совершенству», доставив наслаждение зрителям. «Сегодня она впервые пошла на тройной аксель, причем сделала его с двумя поднятыми руками. С ошибкой, но сделала», – отметила Тарасова.

В марте Валиева в возрасте 13 лет победила на юниорском чемпионате мира в Таллине. Фигуристка – двукратная победительница этапов юниорского Гран-при, у нее также есть золото за финал серии в Турине.