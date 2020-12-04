Роднина раскритиковала банкет фигуристов после Гран-при

Соревнования по фигурному катанию стоит проводить при соблюдении требований Роспотребнадзора, а за их нарушения надо вводить штрафы, как в Европе, заявила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«Вот, значит, и ответственность. В Европе за это налагаются штрафы. Пока у нас людей не будут рублем наказывать, (установленные правила) видимо, не подействует», – передает РИА «Новости» ответ Родниной на вопрос об организации банкета без соблюдения социальной дистанции.

«Если выполняются требования Роспотребнадзора – это одна ситуация. Если наблюдаются какие-то смещения – другая», – отметила она.

В субботу начинается пятый этап Кубка России, незадолго до его старта коронавирус был диагностирован у чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой и чемпионки Европы-2020 Алены Косторной, которые должны были выступать на турнире. Также COVID-19 выявлен у чемпиона Европы-2020 Дмитрия Алиева. Все трое фигуристов выступали в конце ноября на московском этапе Гран-при, по итогам которого был организован праздничный банкет.