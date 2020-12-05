Матыцин призвал принять меры для защиты спортсменов России в связи с «актом Родченкова»

В связи с действием «акта Родченкова» необходимо разработать меры, чтобы минимизировать риски для российских спортсменов, заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Матыцин заявил в эфире телеканала «Матч Страна», комментируя подписание президентом США Дональдом Трампом «акта Родченкова, что «есть уже мнение единого спортивного сообщества, включая WADA, что такой шаг может привести к дисбалансу в системе организации контроля и осуществления мер противодействия допингу», передает ТАСС.

Он указал, что в сложившейся ситуации «одна страна берет на себя право быть неким судьей». В России к такому относятся негативно, «надо будет в ближайшее время подумать, как минимизировать риски для российских спортсменов».

Напомним, Трамп подписал «акт Родченкова». Документ заявляет о праве США преследовать тех, кого они сочтут участниками допингового сговора на соревнованиях, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства и с американским присутствием. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за документ около года назад, Сенат – в ноябре 2020 года.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «закон Родченкова» является попыткой распространить юрисдикцию США на другие страны. Сенатор Алексей Пушков заявил газете ВЗГЛЯД, что это очередная попытка США распространить американское законодательство на весь мир.