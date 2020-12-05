Японский зонд сбросил на Землю капсулу с образцами грунта астероида Рюгу

Японский космический зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2») сбросил на Землю специальную капсулу с образцами грунта, взятого с поверхности отдаленного астероида Рюгу.

Процесс в прямом эфире транслировало Японское агентство аэрокосмических исследований, передает ТАСС.

Спустя примерно 12 часов капсула приземлится на территории запретной зоны Вумера в штате Южная Австралия, куда в ноябре была направлена экспедиция в составе 73 японских специалистов.

Спуск будут отслеживать по сигналам встроенного радиомаяка пять антенн, а также радары специализированного судна и самолета. После приземления на поиски капсулы отправятся вертолет и беспилотный летательный аппарат.

Отмечается, что из-за возможного влияния ветра погрешность при посадке может составить до 100 км от изначально запланированной точки. Затем последует транспортировка контейнера в Японию, где его планируется вскрыть в специализированной лаборатории JAXA.

«Хаябуса-2» был запущен к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. За время нахождения в районе астероида с июня 2018 по ноябрь 2019 года он совершил две успешные посадки на его поверхность.

Во время одной из них аппарат специально произвел взрыв, чтобы создать искусственный кратер и получить образцы из более глубоких слоев космического тела.

Зонд отправился с астероида Рюгу на Землю 3 декабря. Сообщалось, что в случае, если в породе найдут органические вещества, это может пролить свет на происхождение солнечной системы и жизни на Земле. До этого зонд нашел на астероиде Рюгу потенциальные компоненты воды.

Диаметр астероида Рюгу (в переводе с японского – «Дворец дракона»), который пересекает орбиты Земли и Марса, составляет около 900 м. Он относится к классу C – самому распространенному из изученных.

В таких астероидах присутствует большое количество углерода, также на поверхности таких тел можно обнаружить частички воды, что, как полагают специалисты, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.