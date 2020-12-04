Гражданина Германии с георгиевской лентой не пустили на Украину

Украинские пограничники отказались пропустить в страну россиянку и гражданина Германии, на рюкзаке которого была повязана георгиевская лента, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

«Сегодня в пункте пропуска «Борисполь» пограничники не пропустили на Украину гражданина Германии и его спутницу – гражданку России. Мужчина 1994 года рождения и женщина 1998 года рождения прибыли рейсом из Берлина», – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что прибывшие не смогли подтвердить пограничникам цель своего визита, а у гражданина Германии на рюкзаке была привязана георгиевская лента, ношение и другое публичное использование которой запрещено украинским законодательством. Сам путешественник сообщил, что ленту ему подарил друг-россиянин, передает РИА «Новости».

После отказа в пропуске гражданин Германии и гражданка РФ вылетят с Украины обратным рейсом, добавили в ведомстве.

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В августе украинские пограничники задержали на границе с Россией женщину, которая везла георгиевские ленточки, значки с символикой 9 Мая и ленты с российским триколором.