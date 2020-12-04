Посольство России выразило возмущение из-за задержания журналистов в Латвии

Задержание в Латвии журналистов, которые сотрудничают с проектами МИА «Россия сегодня» – Sputnik «Латвия» и Baltnews, является нарушением фундаментальных прав и свобод, заявили в посольстве России.

Посольство указало, что «борьба с инакомыслием, явное нарушение фундаментальных принципов свободы слова и выражения мнений, казалось бы, никак не сочетаются со статусом «просвещенного европейского государства». Однако «в Латвии кампания по зажиму неугодных СМИ продолжает набирать обороты», передает РИА «Новости».

На этот раз агрессивным действиям латвийских силовиков подверглись журналисты, сотрудничающие со Sputnik в Риге, а также ряд русскоязычных журналистов и общественников, в отношении которых 3 декабря местные спецслужбы задействовали целый набор репрессивных мер: задержания, допросы, обыски и уголовные обвинения.

«Судя по всему, в стремлении зачистить медийное пространство от альтернативных источников информации здесь готовы перейти все мыслимые пределы. Неужели и на этот раз не последует должной реакции со стороны партнеров Латвии по ЕС и профильных международных организаций?», – сказано в заявлении посольства.

Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза (ЕС), у них прошли обыски, взята подписка о невыезде.

Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии – нарушение режима санкций Евросоюза, наказание – от денежного штрафа до тюремного заключения.

Отметим, что Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА «Россия сегодня», но при этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

В МИД России назвали действия властей Латвии карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Отмечается, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.