Посольство России выразило возмущение из-за задержания журналистов в Латвии

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4 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 15:23  |  vz.ru
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Россиянам не хватит горнолыжных курортов

Сочинцы стали продавать места в очереди на подъемники Дмитрий Феоктистов/ТАСС
При отсутствии заграничной альтернативы российские курорты будут заполнены туристами даже зимой. Ожидая километровые очереди на подъемниках в «Красной поляне», предприимчивые сочинцы уже стали продавать места в очереди за 40 тыс. рублей. А совсем не горнолыжный Крым готовится принять на праздниках вдвое больше туристов, чем в прошлом году. Однако туристов подстерегает одна опасность.  Подробности...
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Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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Почему данные Азербайджана о жертвах в Карабахе вызывают сомнения

Считается, что одержать победу в Карабахе азербайджанской армии помогли сирийские боевики Алексей Куденко/РИА Новости
Баку озвучил свои потери в боях за Карабах. Названное число почти совпадает с числом жертв с армянской стороны. При этом раненых у Баку оказалось вдвое меньше, чем погибших. Однако, согласно военной теории, атакующая армия всегда теряет больше, чем та, что обороняется. И раненых обычно в два-три раза больше, чем павших. Стоит ли верить бакинским сводкам? Да и вообще все ли жертвы войны подсчитаны? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Почему украинцы разлюбили венгров

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Национал-радикальные «ястребы» уже призывают занести на сайт «Миротворец» всех носителей венгерского гражданства на Украине, помогая разжигать ситуацию, которая потенциально грозит стране очередным гражданским конфликтом. Подробности...

Лучшее в России случается, когда народ верит власти

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Бывают исторические моменты, когда власть и народ внезапно совпадают усилием в одном направлении. Вдруг оказываются за одно и то же. И возникает мгновенная синергия, устрашающей силы резонанс, противостоять которому на этой земле никто не может. Подробности...
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У индустрии «днища» множатся подражатели

Александр Коц
Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды»
Омерзительный пласт современных соцмедиа с выродками, которые в прямом эфире утоляют какие-то средневековые запросы ментально маргинальной молодежи. Подробности...
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Как Корея завоевывает мир

Чубайс как «смутное время» России

Обсуждение: 7 комментариев

Запад «продал и предал» Грузию

Обсуждение: 15 комментариев
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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Посольство России выразило возмущение из-за задержания журналистов в Латвии

    4 декабря 2020, 15:10

    Текст: Наталья Ануфриева

    Задержание в Латвии журналистов, которые сотрудничают с проектами МИА «Россия сегодня» – Sputnik «Латвия» и Baltnews, является нарушением фундаментальных прав и свобод, заявили в посольстве России.

    Посольство указало, что «борьба с инакомыслием, явное нарушение фундаментальных принципов свободы слова и выражения мнений, казалось бы, никак не сочетаются со статусом «просвещенного европейского государства». Однако «в Латвии кампания по зажиму неугодных СМИ продолжает набирать обороты», передает РИА «Новости».

    На этот раз агрессивным действиям латвийских силовиков подверглись журналисты, сотрудничающие со Sputnik в Риге, а также ряд русскоязычных журналистов и общественников, в отношении которых 3 декабря местные спецслужбы задействовали целый набор репрессивных мер: задержания, допросы, обыски и уголовные обвинения.

    «Судя по всему, в стремлении зачистить медийное пространство от альтернативных источников информации здесь готовы перейти все мыслимые пределы. Неужели и на этот раз не последует должной реакции со стороны партнеров Латвии по ЕС и профильных международных организаций?», – сказано в заявлении посольства.

    Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза (ЕС), у них прошли обыски, взята подписка о невыезде.

    Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии – нарушение режима санкций Евросоюза, наказание – от денежного штрафа до тюремного заключения.

    Отметим, что Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА «Россия сегодня», но при этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

    В МИД России назвали действия властей Латвии карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Отмечается, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.


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