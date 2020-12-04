В Латвии сообщили об обысках у семи лиц из-за возможных нарушений санкций ЕС

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии провела санкционированные судом процессуальные действия в отношении семи лиц, подозреваемых в нарушении международных санкций, говорится в заявлении ведомства.

«СГБ 3 декабря 2020 года провела санкционированные судом процессуальные действия на связанных с семью лицами объектах в Риге и ее окрестностях в связи с подозрениями в нарушении международных санкций», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Накануне на русскоязычных сотрудников Baltnews и Sputnik в Латвии завели уголовные дела под предлогом нарушения режима санкций Евросоюза. К журналистам пришли с обысками, конфисковали технику и средства связи, запретив им покидать территорию республики. Среди них журналист Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, журналисты Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничали с этим СМИ, а также публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман.

В постпредстве России при ОБСЕ подчеркнули, что действиями в отношении сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия Рига грубо нарушает обязательств ОБСЕ по свободе слова.