Спецслужбу Норвегии уличили в запугивании населения «российской угрозой»

Спецслужба Норвегии уже не первый год занимается примитивной пропагандой и запугиванием норвежского населения вместо того, чтобы наладить сотрудничество с российскими компетентными органами, заявили в посольстве России в Осло.

«Ничего нового в заявлениях PST о «российских угрозах» нефтегазовому сектору нет – одни общие рассуждения. Спецслужба не первый год занимается примитивной пропагандой, запугиванием населения Норвегии, поиском врагов там, где их нет», – сообщает посольство России в Facebook.

В дипмиссии отметили, что Норвегии стоило бы подумать о налаживании предметного сотрудничества с российскими компетентными органами в интересах обеспечения безопасности граждан вместо того, чтобы демонизировать Россию.

«Соответствующие российские предложения поступают в PST и МИД Норвегии регулярно, ответ – за норвежской стороной», – добавили в посольстве.

Ранее полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии заявила, что Россия и Китай якобы занимаются сбором данных о нефтяном секторе страны.

Норвегия не впервые выступает с подобными обвинениями в адрес России. Так, в августе гражданин страны был задержан в Осло по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». Утверждалось, что арестованный как минимум несколько раз «встречался с офицером российской разведки». После этого Норвегия выслала российского дипломата. Разразившийся шпионский скандал, как сообщалось, был связан с достройкой «Северного потока – 2».