Норвегия заподозрила Россию и Китай в шпионаже за нефтяным сектором

Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии утверждает, что Россия и Китай якобы занимаются сбором данных о нефтяном секторе страны. Об этом пишут местные СМИ.

«Разведслужбы России, Китая и других стран собирают информацию о норвежском нефтяном секторе», – говорится в отчете, передает ТАСС со ссылкой на газету Dagens Næringsliv.

В ПСБ отмечают, что разведки России и Китая будто бы интересуются государственными и частными компаниями, технологическими сообществами при университетах и исследовательских институтах, а также норвежскими официальными ведомствами.

В документе сообщается, что людей из этих категорий, связанных с нефтяным сектором, «могут попытаться завербовать в качестве источников информации для спецслужб».

Российское посольство в Осло отметило, что в заявлениях ПСБ нет ничего нового, и подчеркнуло, что это «примитивная пропаганда, продолжающаяся многие годы».

Норвегия не впервые выступает с подобными обвинениями в адрес России. Так, в августе гражданин страны был задержан в Осло по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». Утверждалось, что арестованный как минимум несколько раз «встречался с офицером российской разведки». После этого Норвегия выслала российского дипломата. Разразившийся шпионский скандал, как сообщалось, был связан с достройкой «Северного потока – 2».