Достройке «Северного потока – 2» угрожает шпионаж

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19 августа, среда  |  Последнее обновление — 19:34  |  vz.ru
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Белоруссия распродает природное богатство за бесценок

В прошлом году на продаже калийных удобрений Белоруссия заработала 2,8 млрд долларов Виктор Драчев/ТАСС
Один из крупнейших экспортеров республики – «Беларуськалий» – остановлен из-за забастовки рабочих. Если калийные шахты Белоруссии встанут надолго, то это может иметь плачевные последствия для экономики республики – это чуть ли не единственное природное богатство страны, которое Минск продает за рубежом. Впрочем, место белорусских удобрений на мировом рынке могут легко занять российские. Подробности...
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Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
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Как маленький русский корабль испугал огромную эскадру Германии

Общественное достояние
Сто пять лет назад, 19 августа 1915 года, в Рижском заливе состоялось сражение, в ходе которого русские моряки показали удивительный пример доблести. Канонерская лодка «Сивуч» ушла на дно, не спустив флага перед многократно превосходящими силами немцев. Все знают о крейсере «Варяг» – но, пожалуй, экипаж «Сивуча» продемонстрировал не меньшее мужество. Подробности...
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Турция пошла в Ливии по российскому пути

Турция настолько окрепла, что открывает все больше своих военных баз в арабских странах REUTERS/Umit Bektas
Ливия повторяет сирийский сценарий 2015 года – висевшее на волоске правительство спасено десантом войск иностранной державы. Если Дамаск спасла армия России, то Триполи – армия Турции. Российские военные закрепились затем на базе Хмеймим, а турки теперь подписали с ливийцами соглашение о создании военно-морской базы в Мисурате. Какую выгоду может извлечь Турция, закрепляясь в стратегической точке Средиземноморья? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Русская вакцина подействовала на западных журналистов

Андрей Бабицкий, журналист
Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут. Подробности...
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Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Современная Россия должна найти более твердые основания своим военным традициям, чем идеологический фанатизм советских руководителей. Россия крайне нуждается в формировании определенного типа общественного сознания, особенно в военной среде – сознания победителей. Но как формировать сознание победителей, празднуя порою в реальности дни поражений, а не побед? Подробности...
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Проблемы здравоохранения не исчезнут с ковидом

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Много говорится о том, что коронавирус «давит» на систему здравоохранения. Так сейчас будет вторая волна давления от нелеченных и недиагностированных болезней. Подробности...
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Достройке «Северного потока – 2» угрожает шпионаж

    Многострадальный проект «Северный поток – 2» вновь оказался под угрозой, теперь по вине норвежцев    19 августа 2020, 19:15
    Фото: EPA/CLEMENS BILAN/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Андрей Резчиков

    В Норвегии разразился шпионский скандал, связанный с «Северным потоком – 2». По подозрению в передаче важных сведений России арестован сотрудник связанной со строительством газопровода фирмы. Одновременно из страны высылают и российского дипломата. Кому выгодно очередное обострение ситуации вокруг «Северного потока – 2» и не помешает ли скандал завершению его строительства?

    Заместитель торгового представителя России будет выслан из Норвегии после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству. Об этом в среду сообщила телекомпания NRK со ссылкой на МИД Норвегии.

    «Мы сообщили послу РФ о том, что сотрудник российского посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию. Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата», – цитировал ТАСС заявление норвежского внешнеполитического ведомства. В МИД страны заявили, что дипломат должен будет покинуть пределы Норвегии до конца недели.

    Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с «российским разведчиком». Согласно этим данным, норвежского гражданина задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы. 

    Известно, что задержанный – уроженец Индии Харшарн Сингх Татгар. Ранее в своей компании он действительно занимался нефтегазовым сектором, но на момент ареста руководил проектом по 3D-печати. В суде он заявил, что действительно передавал информацию за деньги, но подчеркнул: эти данные не могли нанести вред национальным интересам Норвегии. В свою очередь норвежская газета Dagbladet пишет, что «россиянин, с которым встречался арестованный, обладает дипломатическим иммунитетом, это означает, что он не может быть привлечен к ответственности на территории королевства».

    Портал Upstream, освещающий новости нефтегазового рынка, утверждает, что норвежец, арестованный за шпионаж – сотрудник компании по обеспечению качества и управлению рисками DNV GL. Компания ведет сертификацию подводных трубопроводов, в том числе в рамках проекта «Северный поток». У этой фирмы с головным офисом в Норвегии, есть и представительство в Москве. В комментарии DNV GL, который передало РИА «Новости», подчеркивается, что сотрудник «не имел доступа к секретным сведениям». Поэтому он и «не вел работу над проектами в сфере обороны, а также для нужд норвежских вооруженных сил или правительственных структур, где доступ к тайне является обязательным условием».

    Политолог Юрий Светов сказал газете ВЗГЛЯД, что связанная с «Северным потоком» компания имеет обширный круг связей и контактов. «Это многопрофильная структура. Человек мог получать информацию из совершенно разных отраслей и знать, как на самом деле развивается строительство трубопровода, а кто противодействует этому», – полагает собеседник.

    По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, вряд ли от задержанного можно было узнать что-то секретное. «Там все довольно открыто, транспарентно. Речь скорее идет о вопросах военно-политического характера.

    Если компания занимается сертификацией газопроводов, возможно, они где-то пересекаются с военной инфраструктурой, например, линиями связи»,

    – сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.

    Светов не исключил, что задержание норвежца и последовавшая высылка российского дипломата «связана с попытками не дать достроить «Северный поток – 2». Напомним, что реализация проекта сдвинулась с мертвой точки в начале июля, когда Дания дала добро на продолжение строительства газопровода с учетом использования новых трубоукладочных судов.

    Тем не менее Соединенные Штаты, заинтересованные в продаже европейцам своего сжиженного природного газа (СПГ), продолжают попытки сорвать российский проект. В конце июля США объявили о намерении ужесточить и расширить санкции против «Северного потока – 2», причем под удар попадает не только Россия, но и государства Евросоюза, в первую очередь Германия. В минувшую пятницу 24 из 27 стран ЕС выразили США ноту протеста в связи с планами Вашингтона ввести санкции, связанные с «Северным потоком». В среду правительство немецкой земли Мекленбург – Передняя Померания (где трубы газопровода должны «выйти на сушу») призвало Берлин и Брюссель не допустить шантажа вокруг проекта.

    Наконец одновременно с новостями о шпионском скандале в Норвегии стало известно, что Россия привлекла корабли ВМФ для сопровождения трубоукладчика и двух других судов, которые будут задействованы в достройке трубопровода «Северный поток – 2», из-за возможных провокаций со стороны других стран.

    До нынешнего момента от норвежцев не ожидали провокаций по отношению к российскому газопроводу – правительству страны принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства. С другой стороны, Норвегия не входит в Евросоюз (который сейчас выступает единым фронтом в поддержку проекта), но при этом страна связана обязательствами с США в рамках НАТО. Нельзя исключить «союзнического» давления, подобного тому, что США оказывали на немецкие власти.

    Шумиха, вызванная арестом норвежского гражданина и высылкой российского дипломата, «даст повод говорить, что Россия не только строит трубопровод, но еще и шпионит», отметил Светов.

    «Ведь одна из тем вокруг этого строительства касается того, что Россия якобы не только прокладывает трубы, но устанавливает глубоководные станции, которые позволят следить за подводными лодками США и НАТО. Это круто заваренная каша, в которую вкладывают самые разные ингредиенты», – указал политолог.

    Как в свою очередь полагает Юшков, не исключены новые инциденты вокруг «Северного потока – 2», подобные норвежскому шпионскому скандалу. «Для США и противников газопровода в Европе важна политизация темы поставки российских углеводородов в Европу. Если нас в этом обвиняют, то это плохо. В Европе считается, что если за проектом стоят политические цели, то его реализовывать нельзя, что энергетика должна быть деполитизирована. Но на практике мы видим сильную политизацию», – отметил Юшков.

    «Американцам может быть выгодно, чтобы в Европе начался раскол в отношениях с Россией, потому что сейчас складывается ощущение, что Европа конструктивно общается с нашей страной. России любой такой конфликт невыгоден и формирует имидж, будто мы повсюду засылаем своих шпионов. Это делает нас токсичным игроком, с которым вообще не надо иметь дела. Это для нас негативно и нужно этому противодействовать», – подчеркнул эксперт.

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