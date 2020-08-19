Совбез объяснил охрану трубоукладчика для «Северного потока – 2» боевыми кораблями

Россия применила корабли Военно-морского флота для сопровождения трубоукладчика и двух других судов, которые будут задействованы в достройке трубопровода «Северный поток – 2», из-за возможных провокаций со стороны других стран, заявил замсекретаря Совбеза России Михаил Попов.

«Корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна «Академик Черский» и судов снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Осипенко» из Владивостока в Калининград», – цитирует «Интерфакс» Попова.

По его словам, эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств.

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

Ранее член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт заявлял, что сенаторам США, угрожавшим ввести санкции против немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода «Северный поток – 2», необходимо дать «адекватный ответ на наглость».

Немецкие СМИ отмечают, что бывшие противники «Северного потока – 2» выступили против угроз США ввести санкции в отношении участников проекта.

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