Минюст США подал в суд на Facebook

Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в суд на американскую компанию Facebook за дискриминацию американских работников, говорится в заявлении ведомства.

«В иске утверждается, что Facebook отказалась нанимать квалифицированных и доступных работников из США более чем на 2,6 тыс. должностей, которые Facebook вместо этого зарезервировала для обладателей временных виз», – приводит заявление ведомства ТАСС.

По мнению американских властей, компания предоставила преференции при найме на высокооплачиваемую работу держателям виз H-1B. При этом она, по данным ведомства, помогает мигрантам получить грин-карту. Это разрешено законом, однако, согласно правилам, в таком случае компания должна доказать, что не смогла найти квалифицированных американцев для выполнения конкретной работы.

Кроме того, в заявлении отмечается, что Facebook «недостаточно рекламировала вакантные должности» для американских граждан в период с 2018 по 2019 год. В итоге эти места получили мигранты. Компания также требовала от кандидатов на эти места из США отправлять анкеты по обычной, а не электронной почте. «Когда работники из США подавали заявки на объявленные вакантные должности, Facebook не рассматривала их, – говорится в 17-страничном иске. – Проще говоря, Facebook резервирует эти должности для обладателей временных виз». В самой компании утверждают, что сотрудничают с министерством юстиции США по данному вопросу.

Напомним, в октябре Минюст США подал в суд на американскую корпорацию Google по обвинению в злоупотреблении доминирующим положении на рынке.

В июле 2019 года Минюст США начал антимонопольное расследование против ведущих интернет-компаний. Ранее в Кремле призывали глобальные интернет-компании «не нарушать конкуренцию, не использовать свои преимущества или отдельные элементы монопольного положения для того, чтобы ограничивать конкуренцию со стороны российских компаний».