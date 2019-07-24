Минюст США начал антимонопольное расследование против ведущих интернет-компаний

Антимонопольное подразделение Министерства юстиции США решило проверить ведущие интернет-компании на злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В частности, специалисты Минюста США намерены выяснить, «как лидирующие на рынке сетевые ресурсы оказались в доминирующем положении, а также прибегали ли они к методам, которые ведут к снижению конкуренции, замедлению инноваций или иным образом наносят ущерб потребителям», передает ТАСС.

Специалисты ведомства пообещали учесть «обеспокоенность, которую выражали потребители, бизнес и предприниматели относительно сетевых сервисов, касающихся поиска, соцсетей и торговли».

Минюст США рассчитывает получить «информацию от общественности, в том числе работников отрасли, которые осведомлены о конкуренции между сетевыми ресурсами». Ведомство готово подать судебные иски в отношении компаний, если будут выявлены нарушения с их стороны.

По сведениям The Wall Street Journal, проверки могут быть проведены в отношении компаний Google, Apple и Amazon. Издание отмечает, что министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр уделяет большое внимание технологическим компаниям. Нажим на них со стороны регулирующих органов США может возрасти, утверждается в публикации.