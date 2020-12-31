Британия установила новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Взгляд
31 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 19:56  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус вызвал расцвет путешествий внутри России

Оказалось, что путешествовать по России ничуть не менее интересно, чем за границу Юрий Смитюк/ТАСС
Вместо Антальи и Куршевеля многие россияне были вынуждены открыть для себя новые туристические направления – это не только Крым, но и Петропавловск-Камчатский и даже Магадан. Таким оказался результат коронавирусного 2020 года для туристической индустрии. Как изменился мировой и российский туризм – и куда отправятся отдыхать жители России в 2021-м?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как чиновников заставят лучше работать на интересы России

Чиновникам придется отчитаться о содержимом чемоданов, в том числе виртуальных Сысоев Григорий/ТАСС
Наступающий 2021-й станет годом, направленным на резкое улучшение качества работы государственных служащих. В частности, нечистых на руку будет проще уволить или привлечь к суду, обладатели двойного гражданства и вовсе будут изгнаны с работы, а тем, кто оскорбляет граждан, грозит крупный штраф. Планируется и ряд других нововведений, повышающих спрос с чиновников и депутатов. Подробности...
Перейти в раздел…

Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»

В отличие от привычного «кукурузника» Ан-2, «Байкал» – не биплан, а моноплан uwca.ru
Меньше чем через пять лет в массовое производство запустят замену «кукурузника» Ан-2 – рабочей лошадки, на которой держалась вся советская малая авиация. У нового самолета «Байкал» весьма запутанная история. За право довести проект до воплощения бились разработчики с Урала и из Сибири. Чей проект в итоге победил и почему? Подробности...
Перейти в раздел…

Последняя комедия с Зеленским грозит ему импичментом

Зеленский решил показать зубы, но на выходе получился традиционный для его прежней профессии фарс Sergey Dolzhenko/Pool/REUTERS
Острый политический кризис на Украине стал еще острее. Попытавшись отстранить от работы главу Конституционного суда Тупицкого, президент Зеленский не только поставил себя в дурацкое положение, но и дал оппонентам основания для вынесения себе импичмента. Кто победит в этой схватке, одним из ключевых участников которой является американское посольство?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Главные победители и проигравшие в 2020 году

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Юрий Мель показывает пример мужества всей России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Постсоветские страны ничему не учатся

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
Перейти в раздел…

Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Что изменит уход Меркель

Перейти в раздел…

Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...

Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
Подробности...

ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Подробности...
Перейти в раздел…
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

  • Хуже

  • Таким же
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
  • «Все идет по плану» Егора Летова

  • «Выйду ночью в поле с конём»

  • «Катюша»

  • «Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно, когда Россия впервые отправит космонавтов на облет Луны
    Путин в новогоднем обращении назвал основу будущих успехов России Подсчитан прожиточный минимум за 2020 год Украине посоветовали ждать при Байдене не «рок-н-ролла», а «плясок смерти» Нетаньяху поздравил русскоязычных израильтян с Новым годом
    Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,9% Премьер Эстонии поздравил сограждан с Новым годом по-русски Гимн Австралии перепишут из-за аборигенов В список 100 самых красивых девушек попали четыре россиянки
    Алиев объяснил цель российско-турецкого центра в Карабахе Врач посоветовал «зимний» способ защиты от коронавируса Умер французский актер Робер Оссейн Названы лучшие песни для встречи Нового года

    Главная тема


    Каким будет курс рубля в 2021 году

    праздник в космосе


    Космонавт рассказал о традициях встречи Нового года на МКС

    декоммунизация нового года


    Украинцы объявили войну Деду Морозу

    встреча 2021 года


    Выяснилось, где в России будет жарче всего на Новый год

    Видео

    прощание с канцлером


    Конец эпохи Меркель не сулит России ничего хорошего

    мишень спецслужб


    Как наказать Латвию за гонения на российские СМИ

    развал украины


    Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

    война в Карабахе


    Азербайджанская армия встревожена «армянскими диверсантами»

    28-й штат США


    Присоединение Техаса доказывает лицемерие Америки

    итоги года


    Главные победители и проигравшие в 2020 году

    история гимна


    Андрей Веселов: Почему в России любят гимн СССР

    создание государства


    Геворг Мирзаян: Постсоветские страны ничему не учатся

    на ваш взгляд


    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    Британия установила новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

    31 декабря 2020, 19:49

    Текст: Ольга Никитина

    Количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 55,9 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Соответствующие данные опубликованы на сайте правительственной информации.

    Число отмеченных за последние 24 часа смертей среди инфицированных составило 964 по сравнению с 981 летальным исходом 30 декабря, когда был отмечен крупнейший суточный прирост смертей с 24 апреля, передает ТАСС.

    Более 50 тыс. случаев заражения в день в королевстве фиксируется третий день подряд. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы.

    Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявленным мутировавшим штаммом коронавируса. Новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

    Швейцарец умер после прививки вакциной Pfizer

       30 декабря 2020, 20:21
    Фото: Mikael Fritzon/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    Житель дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса вакциной Pfizer. При этом медицинские власти страны считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом.

    «Через несколько дней после вакцинации от COVID-19 в доме престарелых в кантоне Люцерн скончался 91-летний человек, страдавший от нескольких серьезных заболеваний. Ни история болезни, ни острое течение заболевания не предполагают прямой связи между вакцинацией от COVID-19 и смертью. Имеющаяся исчерпывающая информация указывает на ранее существовавшие заболевания как на естественную причину смерти», – говорится в сообщении Swissmedic, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на данный момент при вакцинации против коронавируса не возникло никаких неизвестных побочных эффектов.

    Массовая вакцинация от коронавируса в Швейцарии началась 23 декабря. Пока в стране используется только вакцина Pfizer/BioNTech, одобренная швейцарским надзорным органом за рынком лекарств (Swissmedic).

    Ранее сообщалось, что пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer.

    В начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Четверо скончавшихся получили плацебо, двое – саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы.

    Коментарии (91)

    Сообщение об отказе Венгрии от «Спутника V» опровергли

       31 декабря 2020, 17:41
    Фото: REUTERS/Anton Vaganov
    Текст: Ольга Никитина

    РФПИ опроверг информацию об отказе Венгрии от российской вакцины «Спутник V». Первая поставка вакцины прошла 28 декабря, подчеркнули в Российском фонде прямых инвестиций.

    «Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии, в январе – марте 2021 года. РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», – передает ТАСС сообщение фонда.

    Ранее Reuters со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра сообщило, что Венгрия якобы решила отказаться от закупок у России вакцины от коронавируса. Утверждалось, что страна намерена покупать вакцины через механизмы поставок Евросоюза или напрямую из Китая. Причиной такого решения назывались «недостаточные мощности по производству вакцин».

    Между тем Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».

    Коментарии (17)

    Сенат США отказался давать американцам деньги без расследования по выборам

       31 декабря 2020, 00:59
    Фото: Alex Edelman/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Увеличение выплат американцам в связи с коронавирусом до 2 тыс. долларов будут обсуждать в Сенате США только вместе с требованиями расследования нарушений на выборах и установления ответственности соцсетей, заявил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

    Макконнелл заявил, что Сенат не станет «разбивать по отдельности три вопроса, которые президент Трамп связал вместе, только потому, что демократы боятся решать два из них». По его словам, не стоит ждать, что Сенат примет быстрое решение отдельно по выплатам. Таким образом, Макконнелл фактически «похоронил» идею увеличения компансаций, передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год. В нем предусматривались выплаты в 600 долларов, но Трамп потребовал, чтобы после подписания бюджета Конгресс рассмотрел вопрос об увеличении компенсаций в рамках мер стимулирования экономики до 2 тыс. долларов.

    Палата представителей США согласилась и проголосовала за увеличение прямых выплат. Однако в Сенате республиканцы заблокировали предложение демократов проголосовать по выплатам до рассмотрения вопроса о преодолении вето Трампа на оборонный бюджет. Трамп наложил вето, потребовав снять с технологических компаний защиту от исков. Трамп также требует расследовать предполагаемые нарушения на выборах президента. 

    В результате республиканцы одновременно поддерживают требования Трампа по выборам и соцсетям, но не выполняют его требование об увеличении прямых выплат. Демократы призывают выделить налогоплательщикам по 2 тыс. долларов без предварительных условий.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (6)

    Российские дипломаты сказали, что помогло Ухани избавиться от COVID-19

    31 декабря 2020, 08:49

    Текст: Евгения Шестак

    Помощь всего Китая и твердая дисциплина помогли Ухани справиться с распространением коронавируса, рассказали российские дипломаты, занимавшиеся эвакуацией россиян из очага эпидемии.

    По словам первого секретаря посольства России в Китае Максима Цыганкова, для китайцев «правило есть правило», они неукоснительно соблюдают его и не прячутся от родственников и властей. Он добавил, именно такая дисциплина помогла победить эпидемию в городе, передает РИА «Новости»

    Кроме того, Цыганков рассказал, что во время эвакуации россиян самолеты вылетали ночью, а с 7.00 до 19.00 в город по воздушному коридору доставляли полицейских, военных, медиков, а также питание и воду. Цыганков заявил, что самолеты садились в аэропорту Ухани почти каждую минуту.

    В свою очередь первый секретарь посольства Константин Невежкин подчеркнул, что «это была не просто дисциплина, которая насаждается сверху, потому что будут какие-то карательные меры и санкции – у китайцев действительно очень развита самодисциплина».

    «Мы имели возможность передвигаться по городу и на машине, и пешком. Мы видели, что возле некоторых жилых комплексов были натянуты ограничительные ленты, предупреждающие, что покидать территорию нельзя. Но во многих местах не было охранников, и все равно при этом люди не выходили, понимая, что эти требования обоснованны», – отметил Невежкин.

    Ровно год назад, 31 декабря 2019 года, китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.

    Ранее вирусолог из китайского города Ухань Ши Чжэнли предупредила о распространении новых видов коронавируса, в том числе инфекций, родственных SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19.

    Коментарии (10)

    Украинцы попросили Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19

       31 декабря 2020, 13:25
    Фото: Стрингер/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    На Украине начался сбор подписей под петицией к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить украинцев российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

    Петиция зарегистрирована на сайте президента. Чтобы ее рассмотрел глава государства, необходимо собрать 25 тыс. подписей. До окончания голосования остается 90 дней.

    «Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины «Спутник V» для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации в Украине», – говорится в петиции Николая Исаева. 

    Автор петиции требует, чтобы прививка от коронавируса для граждан Украины была бесплатной за счет государственного бюджета и благотворительности, «учитывая то, что в создании коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».

    Коментарии (38)

    Меркель в последний раз поздравила немцев с Новым годом в качестве канцлера

       31 декабря 2020, 03:54
    Фото: Markus Schreiber/AP/
    Pool/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Ангела Меркель назвала свое новогоднее обращение к жителям страны самым необычным за все годы ее правления.

    Меркель подтвердила, что не будет участвовать в новых выборах, в связи с чем, вероятно, в последний раз обращается с новогодней речью к гражданам Германии как федеральный канцлер. «Никогда за последние 15 лет мы не воспринимали уходящий год таким тяжелым и никогда вопреки всем тревогам и некоторому скепсису мы не смотрели с такой надеждой в новый год», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Свое обращение Меркель посвятила ситуации с коронавирусом, который назвала «политическим, социальным и экономическим вызовом столетия». При этом она подчеркнула, что «теории заговора не только не правдивы и опасны, они также циничны и жестоки по отношению» к людям, которые потеряли своих близких. Как передает ТАСС, Меркель сообщила, что намерена привиться от коронавируса в установленном в ФРГ порядке очереди. Она заявила, что не будет ничего «приукрашивать». По ее словам, Германия живет в тяжелое время и «так будет оставаться еще довольно долгое время», зима «является и останется сложной». 

    Текст новогоднего обращения Меркель распространила пресс-служба правительства до выпуска видеозаписи речи.

    Напомним, блок Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии, скорее всего, выиграет сентябрьские выборы в Бундестаг. Соратники Меркель могут рассчитывать на 30–35% голосов. В январе после партийного съезда в онлайн-режиме станет известен преемник Меркель.

    Коментарии (4)

    Алжир решил закупить «Спутник V»

       31 декабря 2020, 02:06
    Фото: Новости на Первом Канале/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Заключен контракт на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил официальный представитель правительства Алжира Аммар Бельхимер.

    Как сообщил Бельхимер, глава минздрава страны «подтвердил», что «с российской лабораторией» был заключен контракт. По словам представителя правительства Алжира, местный Институт Пастера «провел серию переговоров с российской компанией-производителем вакцины». Кроме того, «продолжаются переговоры с другими сторонами», передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса 11 августа. Она получила название «Спутник V»по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.

    Коментарии (2)

    Россиянам посоветовали не мешать алкоголь с лекарствами от COVID в Новый год

       30 декабря 2020, 21:59
    Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    Роспотребнадзор не рекомендует употреблять алкоголь даже в новогоднюю ночь тем, кто принимает препараты от коронавируса, заявила глава ведомства Анна Попова.

    «Абсолютно точно могу сказать, что прием препаратов лечебных не совместим с приемом алкоголя. Это абсолютная аксиома, и поэтому рисковать, особенно в новогоднюю ночь, не стоит», – сказала Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

    Она отметила, что ситуация с коронавирусом в России пока еще неоднозначно стабильная, многое будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники.

    Кроме того, Попова сообщила, что Роспотребнадзор рекомендует не посещать массовые детские мероприятия в новогодние каникулы для того, чтобы уберечь здоровье детей. «Свежий воздух – да, большие групповые мероприятия в закрытых помещениях – сегодня точно нет», – добавила она.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России от коронавируса скончался 70 тыс. 921 пациент, еще более 45 тыс. смертей учитываются как те, на которые COVID-19 повлиял, но не стал основной причиной.

    Напомним, Попова сообщала, что алкоголь нельзя пить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после.

    За минувшие сутки в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания.

    Коментарии (15)

    Венгрия отказалась от закупок российской вакцины

       31 декабря 2020, 16:21
    Фото: Sven Hoppe/DPA/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Венгрия решила отказаться от закупок у России вакцины от коронавируса, передает Reuters со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра. По его словам, страна намерена покупать вакцины через механизмы поставок Евросоюза или напрямую из Китая.

    По данным Reuters, причиной такого решения являются «недостаточные мощности по производству вакцин», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».

    Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

    Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространением инфекций. Десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов. Так, накануне сообщалось, что Алжир решил закупить «Спутник V», а в Гвинее уже началась вакцинация «Спутником V».

    30 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, до конца года в гражданский оборот поступит более 1 млн доз.

    Коментарии (8)

    Попова объяснила случаи повторного заражения COVID-19

    30 декабря 2020, 21:36

    Текст: Ольга Никитина

    Повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что таких случаев во всем мире не более 50.

    «При значительном нарушении иммунной системы у человека может случиться повторное заболевание, таких заболеваний в мире единицы, не так давно их было 24. Но уже сегодня их насчитывается во всем мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек», – сказала она в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

    В конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в России зафиксированы повторные случаи инфицирования COVID-19.

    В свою очередь вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, можно ли заразиться коронавирусом повторно и от чего зависит вероятность заражения.

    Коментарии (1)

    «Британский» штамм коронавируса ударил по Ирландии

    31 декабря 2020, 05:54

    Текст: Антон Антонов

    Новая вариация коронавируса, распространившаяся ранее в Великобритании, оказалась хуже самых пессимистичных ожиданий, заявил премьер-министр Ирландии Микал Мартин.

    Правительство Ирландии на экстренном заседании в среду приняло решение о дополнительном ужесточении действующих карантинных ограничений. В стране досрочно завершили «праздничные послабления», закрыли рестораны и бары, парикмахерские и салоны красоты, ввели ограничение на передвижение в пределах графств. С 1 января свободное перемещение сохранится в радиусе 5 км от дома, закроются магазины промтоваров, запретят прием гостей. Ограничения продлятся как минимум до конца января, передает ТАСС со ссылкой на RTE.

    Мартин заявил, что новый штамм «распространяется темпами, превосходящими самые пессимистические модели». Во вторник Минздрав Ирландии сообщил о рекордном за весь период эпидемии суточном приросте числа новых случаев заражения – 1546, в среду прирост достиг 1718 человек. Мартин указал на угрозу перегрузки системы здравоохранения, передает РИА «Новости».

    Напомним, выявленный в Британии новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности. Новый штамм COVID-19 в Британии становится доминирующим. В Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него теперь приходится большинство новых случаев заражения. Британия ужесточила локдаун.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (1)

    Гинцбург исключил продажу препарата от COVID-19 на основе антител в аптеках

    31 декабря 2020, 13:10

    Текст: Евгения Шестак

    Новый препарат на основе антител, который можно использовать для лечения коронавируса, нельзя будет приобрести в аптеках, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Он не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжелой стадиях», – рассказал РИА «Новости» Гинцбург.

    По его словам, антитела должны вводиться исключительно внутривенно. Он уточнил, что другие формы применения препарата не принесут пользы.

    Ранее сообщалось, что Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил грант на разработку вакцины от коронавируса на основе моноклональных антител. Аналогичным препаратом лечился действующий президент США Дональд Трамп, когда инфицировался COVID-19.

    Гинцбург сообщал, что российское лекарство от коронавируса на основе антител будет применяться как капельница, эффект от него должен появиться через 7-10 дней. 

    Коментарии (6)

    В Германии собрались продлить жесткий карантин

    30 декабря 2020, 20:48

    Текст: Ксения Панькова

    Власти Германии намерены продлить карантинные меры до 24 или 31 января, сообщила газета Bild со ссылкой на итоги совещания офиса Ангелы Меркель с канцеляриями премьер-министров земель ФРГ.

    Локдаун планируется продлить «на две-три недели». Это означает, что будут закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не будут работать парикмахерские, а также косметические, массажные и тату-салоны. Под запретом останется размещение в отелях в туристических целях, передает ТАСС.

    Единства пока нет между правительством и регионами по вопросу работы школ. Ведомство канцлера настаивает на том, чтобы они оставались закрытыми, но далеко не все федеральные земли поддерживают такую идею. Кроме того, острые дискуссии ведутся по теме оказания помощи пострадавшим фирмам, прежде всего гостиницам и отелям.

    С 16 декабря в ФРГ вступили в силу более жесткие карантинные меры, которые будут действовать как минимум до 10 января. Канцлер Ангела Меркель и премьер-министры земель обсудят, как быть дальше, 5 января.

    Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции в Германии.

    Коментарии (0)

    В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

    30 декабря 2020, 23:23

    Текст: Антон Антонов

    За сутки в Москве умерли 73 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

    Как передает ТАСС, всего в городе выявили 803203 случая COVID-19, 621292 вирус-положительных пациента выздоровели, общее число летальных исходов – 11209 (днем ранее умерли 72 пациента с положительным результатом теста на коронавирус).

    Напомним, вход на Красную площадь в Москве в новогоднюю ночь решили ограничить. В столице при этом начали снимать ограничения для привитых от COVID. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

    Коментарии (0)

    Сотрудник медцентра в США намеренно испортил 500 доз вакцины от COVID

    31 декабря 2020, 11:41

    Текст: Елизавета Булкина

    В американском штате Висконсин сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center специально испортил около 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna, сообщают СМИ.

    Работник медучреждения в городе Гафтон достал из холодильника 57 упаковок с вакцинами и не вернул их обратно. В результате ненадлежащего хранения препараты испортились, 00 доз вакцины пришлось выбросить, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал WBAY, который приводит заявление некоммерческой организации Advocate Aurora Health.

    Было начато расследование, в ходе которого работник центра признался, что действовал сознательно. Компания Advocate Aurora Health доложила об инциденте медицинским властям, заявив, что они «более чем опечалены тем, что действия человека приведут к задержке в получении вакцины среди более 500 человек».

    Имя и мотивы сотрудника не разглашаются, известно, что он уволен. Полиция Графтона сообщила, что ФБР и управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США оказывают сотрудничество в расследовании происшествия.

    Ранее полиция штата Нью-Йорк открыла расследование после появления информации о том, что сеть медицинских учреждений, предположительно, мошенническим путем получила вакцины от нового коронавируса и предлагала их частным лицам.

    Коментарии (4)
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •