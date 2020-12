В России изменили порядок выплат страховой пенсии переезжающим за рубеж 31 декабря 2020, 19:42 Текст: Алексей Дегтярев

В России изменили порядок выплат страховой пенсии гражданам, переезжающим за границы страны на постоянное место жительства. Соответствующее постановление опубликовало правительство. «При последующем подтверждении факта нахождения гражданина в живых и представлении иных необходимых документов (информации) выплата пенсии возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получены все необходимые документы, в случае если со дня прекращения выплаты пенсии прошло не более 10 лет», – цитирует документ РИА «Новости». Суммы страховой пенсии будут выплачиваться за прошедшее время, но не более чем три года, предшествующие месяцу, с которого возобновлена выплата пенсии. Ранее президент Владимир Путин заявил, что необходимо дополнительно рассмотреть возможность индексации пенсий для работающих россиян.

Аксенов сказал, кто будет строить опреснительные установки в Крыму 30 декабря 2020, 21:17

Опреснительные установки в Крыму для решения проблемы вододефицита будут строиться российскими компаниями, которых определят на федеральном уровне, заявил глава региона Сергей Аксенов. «Компании будут российские. Я не озвучиваю их, чтобы с точки зрения санкционного режима никто не предъявлял претензий и не создавал дополнительные зоны рисков для этих компаний. МИД Украины сразу вой поднял, что будет искать иностранцев, которые поставят технологию на территорию Республики Крым. Российская Федерация дошла до такого уровня технологического развития, который позволит ей опреснительную установку большой мощности построить в короткие сроки», – сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет», передает РИА «Новости». По его словам, правительство России отберет компетентное предприятие, которое в состоянии выполнить в срок поставленные задачи. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, если только запасы воды полностью закончатся, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года. Между тем Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды.

Начались поставки газа из Азербайджана в Европу 31 декабря 2020, 10:32

Минэнерго Азербайджана сообщило о начале коммерческих поставок газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу. «С началом поставок коммерческого газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу достигнута стратегическая цель «Южного газового коридора», – передает ТАСС сообщение министерства. В Баку добавили, что поступление азербайджанского газа на европейский рынок «открывает новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны». Поставки рассчитаны на 25 лет, они предусматривают экспорт более 10 млрд кубометров азербайджанского газа в Европу. 8 млрд кубометров получит Италия, 2 млрд кубометров будут получать поровну Греция и Болгария, остальные объемы – «прилегающие рынки». «Сегодняшнее начало транспортировки каспийского газа в Европу является логическим результатом образцового сотрудничества стран-партнеров, компаний, международных финансовых институтов, а также постоянной поддержки правительствами США, Великобритании и Евросоюзом «Южного газового коридора», – добавили в минэнерго Азербайджана. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) сообщила, что газ уже в четверг поступил в газораспределительные сети Италии, Греции и Болгарии. Президент компании Ровнаг Абдуллаев заявил, что «получая газ из нового источника и по альтернативному маршруту, Европа укрепит свою энергетическую безопасность». Летом 2021 года должен начаться второй этап исследований рынка для расширения Трансадриатического трубопровода и доведения его пропускной способности с 10 млрд до 20 млрд кубометров газа в год.



Трансадриатический трубопровод (ТАП) – последнй сегмент «Южного газового коридора» (ЮГК), в который входят также Южно-Кавказский и Трансанатолийский газопроводы. Протяженностью ТАП составляет 878 км, его строительство было начато в 2016 году, а стоимость составила 4,5 млрд евро. Пропускная способность «Южного газового коридора» достигает 16 млрд кубометров газа, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, а 10 млрд кубометров – на юг Европы. Основным источником газа для ЮГК считается морское газоконденсатное месторождение «Шах- Дениз» на Каспии с запасами 1,2 трлн кубометров. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что у «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент. Швейцарец умер после прививки вакциной Pfizer 30 декабря 2020, 20:21

Житель дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса вакциной Pfizer. При этом медицинские власти страны считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом. «Через несколько дней после вакцинации от COVID-19 в доме престарелых в кантоне Люцерн скончался 91-летний человек, страдавший от нескольких серьезных заболеваний. Ни история болезни, ни острое течение заболевания не предполагают прямой связи между вакцинацией от COVID-19 и смертью. Имеющаяся исчерпывающая информация указывает на ранее существовавшие заболевания как на естественную причину смерти», – говорится в сообщении Swissmedic, передает РИА «Новости». Отмечается, что на данный момент при вакцинации против коронавируса не возникло никаких неизвестных побочных эффектов. Массовая вакцинация от коронавируса в Швейцарии началась 23 декабря. Пока в стране используется только вакцина Pfizer/BioNTech, одобренная швейцарским надзорным органом за рынком лекарств (Swissmedic). Ранее сообщалось, что пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer. В начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Четверо скончавшихся получили плацебо, двое – саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы.

Русский капитан оценил назначение женщины командиром авианосца ВМС США 31 декабря 2020, 11:14

«Если женщины летают в космос, почему они не могут стать командиром авианосца?» – заявил газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко, комментируя назначение первой в истории женщины Эми Бауэрншмидт командиром атомного авианосца ВМС США «Авраам Линкольн». «Американскую женщину – командира авианосца можно только поздравить с назначением, она большая молодец. Трудно заочно давать оценки ее деловым качествам, но она долго шла к этому. Имея достаточный опыт и подготовку, она наверняка сможет управлять таким кораблем. Если женщины летают в космос, почему они не могут стать командиром авианосца?» – отметил капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко. При этом Ищенко подчеркнул – в России иное, более традиционное отношение к назначению женщин капитаном корабля. «У нас женщина никогда не становилась командиром на флоте. Думаю, в ближайшее время такого не случится. У женщин есть особенности не только физические, но и психологические, которые не делают их хорошо приспособленными к войне. А авианосец – это все-таки война», – заключил он. Ранее капитан Эми Бауэрншмидт была объявлена первой в истории Военно-морских сил США женщиной-командиром атомного авианосца «Авраам Линкольн» (CVN-72) с ядерным оружием. Она стала одной из шести военно-морских офицеров, рекомендованных Главным авиационным командованием ВМС США для назначения на эту должность. Приступить к командованию кораблем Бауэрншмидт должна летом 2021 года. «Это назначение – невероятно большая честь для меня. Я люблю командовать и серьезно отношусь к этой ответственности», – заявила Бауэрншмидт. Еще в 2016 году Эми Бауэрншмидт стала первой женщиной, назначенной на одну из высших командных должностей на этом же авианосце. В Академии ВМС США, где училась Бауэрншмидт, она входила в первый выпускной класс, в котором женщин-офицеров сразу допустили к службе на борту боевых кораблей и военно-морских самолетов. С момента начала службы в 1994-м она была неоднократно награждена, в том числе медалью министерства обороны «За безупречную службу в военно-морских силах» и медалью Корпуса морской пехоты «За достижения». Авианосец «Авраам Линкольн» (CVN-72) – один из 11 авианосцев ВМФ США, введенный в состав флота в 1989 году. После снятия ограничений на службу женщин в американской армии в 1993 году «Авраам Линкольн» стал первым авианосцем, на котором появились военнослужащие женского пола. 25 октября 1994 года при выполнении учебного полета при заходе на посадку в результате своей ошибки погибла лейтенант Кара Халтгрин.

Порошенко объявил себя организатором операции против россиян в Белоруссии 31 декабря 2020, 02:24

Бывший президент Украины Петр Порошенко утверждает, что это он еще в 2018 году санкционировал спецоперацию, в ходе которой в Белоруссии в 2020 году задержали 33 россиян. «Еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», – приводит слова Порошенко ТАСС со ссылкой на украинский Пятый канал. Порошенко заявил, что срыв этой операции является государственной изменой. Он намерен добиваться того, чтобы люди, виновные в провале операции, были привлечены к ответственности. Напомним, украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и украинской разведки, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции. Позднее стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.

Сенатор собрался опротестовать утверждение итогов выборов президента США 30 декабря 2020, 21:09

Американский сенатор-республиканец Джош Хоули (от штата Миссури) намерен воспользоваться своим правом оспорить результаты президентских выборов в стране при утверждении итогов голосования в Конгрессе США 6 января. «Я не могу 6 января проголосовать за утверждение итогов голосования выборщиков, не упомянув о том факте, что некоторые штаты, в частности Пенсильвания, не соблюдали свои собственные законы о выборах. (...) Я последую той же практике, которой в прошлые годы следовали члены Конгресса от демократов и буду возражать во время процесса утверждения 6 января», – говорится в заявлении законодателя, передает ТАСС. 6 января результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января. Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения итогов голосования в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. В случае подачи такого протеста заседание Конгресса будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна из палат законодательного органа выскажется против, протест не принимается. В свою очередь эксперты отмечают, что Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Джозефа Байдена. Напомним, генпрокурор Техаса призывал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса. Голосование выборщиков подтвердило избрание кандидата от демократов Джозефа Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США. При этом Трамп уже не раз заявлял, что Байден проиграл президентские выборы. Он также говорил, что не будет покидать Белый дом в

Задержаны двое мужчин, которые под видом спецназа проводили «захваты» людей в рамках платных розыгрышей, сообщил главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Региональное управление Росгвардии попросило дать правовую оценку деятельности коммерческой фирмы, которая устраивала розыгрыши на платной основе – «клиент получал незабываемые впечатления, выступая в роли объекта силовой акции захвата спецназом», сообщили в главке. При этом «для пущей достоверности сотрудники фирмы наряжены в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов». Полицию «впечатлила» и экипировка: штатные спецсредства, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощеные «пистолеты Стечкина», передает РИА «Новости». После обращения Росгвардии силовики устроили настоящий захват, задержав двух «спецназовцев». Для этого микроавтобус «спецназа» был блокирован на территории АЗС на проспекте Шаумяна. При задержании присутствовали водитель микроавтобуса и оператор, которая снимала розыгрыши на видео. Ряженых собираются привлечь к ответственности «за незаконное использование форменного обмундирования правоохранительных органов». Разведка США заподозрила Иран в подготовке удара 30 декабря 2020, 20:29

США опасаются атаки Ирана по американским позициям на Ближнем Востоке. Пентагон получил информацию, согласно которой Тегеран готовит нападение в день годовщины убийства командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, сообщили американские СМИ. Высокопоставленный военный чиновник заявил, что Иран желает отомстить за смерть Сулеймани. У Пентагона есть информация, согласно которой Тегеран планирует атаки на территории Ирака, передает Fox News. «Нам неясно, является ли это планированием на случай непредвиденных обстоятельств, или это план, который готовится к осуществлению, потому что уже дано одобрение», – сказал источник. Он отметил, что на Ближнем Востоке есть немало точек, по которым Иран может нанести удар, однако наибольшее опасение вызывает Ирак. В связи с этим США начали переброску в регион стратегических бомбардировщиков B-52. Как заявил глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи, Вашингон «не стремится к конфликту, но никто не должен недооценивать его способность дать решительный ответ на любую агрессию». Напомним, в среду США отправили на Ближний Восток бомбардировщики B-52 для демонстрации силы. Командующий спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в Ираке в результате американской спецоперации. Российские хоккеисты в овертайме победили шведов на молодежном ЧМ 31 декабря 2020, 08:37

Сборная России по хоккею в овертайме победила команду Швеции со счетом 4:3 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира, проходящего в канадском Эдмонтоне. В составе сборной России голами отметились Егор Афанасьев (8-я минута), Родион Амиров (20), Кирилл Кирсанов (50) и Марат Хуснутдинов (64). За шведов отличились Арвид Костмар (15), Александр Хольц (36), Ноэль Гунлер (60). Амиров также забил на первой минуте матча, однако его гол был отменен из-за блокировки вратаря сборной Швеции со стороны капитана россиян Василия Подколзина. Из-за травмы игру пропустил форвард сборной России Егор Чинахов, передает ТАСС. Сборная Швеции прервала свою рекордную серию побед на групповых этапах молодежного чемпионата мира, которая составляла 54 матча. Проигрыш россиянам стал первым за 14 лет – 31 декабря 2006 года шведы уступили сборной США в овертайме (2:3). По итогам группового этапа сборная России набрала девять очков и заняла первое место в группе B. Команды Швеции и США имеют по шесть очков и в заключительном матче группового турнира 1 января сыграют между собой. Победивший в основное время коллектив догонит россиян по очкам, но уступит по личным встречам. Вечером 31 декабря последнюю путевку в четвертьфинал разыграют сборные Чехии (три очка) и Австрии (0). Ранее в плей-офф вышли сборные Канады, Финляндии, Словакии и Германии, представляющие группу A. Команда Игоря Ларионова в четвертьфинале молодежного чемпионата мира сыграет со словаками, матч пройдет 2 либо 3 января. Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады. Накануне российский хоккеист рассказал о «грязных» силовых приемах со стороны американцев. Мясников рассказал о смертельно опасной ошибке при похмелье 31 декабря 2020, 09:59 Текст: Евгения Шестак

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал поход в баню в первый день Нового года опасной ошибкой для людей с похмельем, которая может привести к летальному исходу. «Что такое похмелье? Помимо всего прочего, это сильнейшее обезвоживание. Алкоголь – сильнейшее мочегонное средство, плюс еще была рвота, плюс это учащенное сердцебиение, плюс это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. <...> Я понимаю – клин клином. Грубо говоря, если ты выжил в бане, может быть, тебе полегчает. Но очень может быть, что ты потеряешь там сознание, а то и окочуришься», – рассказал Мясников в эфире канала «Россия 1». Врач подчеркнул, что лучшим способом от похмелья является умеренное употребление алкоголя, так как данное состояние во многом вызывает именно количество выпитого. Также он посоветовал для предотвращения похмелья во время застолья есть жирную пищу. Помимо этого, телеведущий рекомендует для того, чтобы меньше пьянеть, за несколько часов до застолья употребить немного алкоголя и выпить рюмку или столовую ложку подсолнечного масла. Вместе с тем Мясников напомнил о продуктах, которые обязательно должны быть на праздничном столе: вареный картофель, холодец, суп, жирная и обильная пища. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство не рекомендует употреблять алкоголь даже в новогоднюю ночь тем, кто принимает препараты от коронавируса. Китай обвинили в предложении оплатить нападения на военных США в Афганистане 31 декабря 2020, 03:00

СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома утверждают, что администрация США рассекретит неподтвержденные разведданные о денежных вознаграждениях со стороны Китая за нападения на военных США в Афганистане. Как утверждает источник Axios, у США якобы есть «свидетельства» того, что Китай «пытался финансировать нападения на американских военнослужащих со стороны негосударственных действующих лиц в Афганистане, предлагая финансовые средства поощрения или же «вознаграждения». Сообщается, что 17 декабря помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен представил Дональду Трампу разведданные, касающиеся этого вопроса. Белый дом решил рассекретить информацию. Сейчас ведомства проверяют ее, передает ТАСС. Источники заявили, что инциденты, о которых идет речь, имели место уже после соглашения США с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). С тех пор, как заявили чиновники, США не понесли никаких боевых потерь в Афганистане. При этом источники отказались уточнить, говорят ли они именно о нападениях талибов. Politico привела слова высокопоставленного чиновника, который заявил, что утверждения о том, что Китай секретно предлагал вознаграждения афганским боевикам за убийство военных США, заслуживают меньше доверия, чем предыдущие данные о якобы подобных действиях России. По словам чиновника, разведданные по Китаю «очень слабы», он охарактеризовал их как «слухи» и заявил, что им не хватает «объективных доказательств», передает РИА «Новости». В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В МИД России статью NYT назвали «вбросом». Трамп заявил, что растиражированная СМИ история была выдумана. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств о якобы сговоре России с боевиками. Глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи также счел недоказанными утверждения о готовности России платить боевикам. Санду выразила готовность приехать в Россию после визита на Украину 31 декабря 2020, 00:30

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова приехать на переговоры в Москву, но прежде совершит визиты в Киев и Брюссель. Санду сказала, что «готова поехать в Россию». По ее словам, у России и Молдавии «есть темы», остающиеся «в постоянной повестке». в частности, речь идет о вопросах «торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта». Санду заверила, что «открыта для обсуждения всего спектра двусторонних отношений». Санду также сообщила, что в январе посетит с официальным визитом Киев, а затем отправится в Брюссель, передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на TV8. Отметим, что премьер Молдавии Ион Кику выразил готовность исполнять свои обязанности только до 31 декабря, а замену ему Санду так и не назначила, из-за чего новый год для страны может начаться без главы кабмина. Напомним, Санду приняла присягу и вступила в должность президента Молдавии. Она обратилась к нацменьшинствам Молдавии на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках. При Санду Молдавия вероятно станет постоянной союзницей Украины с четко выраженной антироссийской позицией. Проигравший выборы Додон заявил, что не намерен уходить из политики и продолжит в будущем работать над тем, чтобы защищать дружбу республики с Россией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко попала в больницу с «адской болью» 30 декабря 2020, 21:56

Телеведущую Регину Тодоренко сообщила, что ее госпитализировали в Индонезии из-за травмы, полученной во время занятия серфингом. Тодоренко на своей странице в Instagram рассказала, что повредила ногу об риф. «Нога болит адски. Странно, что я почувствовала боль только через два часа после удара», – отметила она. Она добавила, что оставалась еще некоторое время на пляже после получения травмы. В больнице Тодоренко сопровождал супруг певец Влад Топалов. Телеведущая пообещала подписчикам сообщать о своем состоянии и отметила, что не собирается отказываться от обучения серфингу после инцидента. Напомним, Forbes опубликовал рейтинг российских блогеров, которые больше всего заработали на рекламе в Instagram. Тодоренко вошла в десятку таких блогеров, у нее 8,6 млн подписчиков, доход – 0,6 млн долларов. Администратор объяснил запрет использования оборота «в Украине» в русскоязычной Википедии 31 декабря 2020, 16:10

«По поводу «на Украине» или «в Украине» на основе изучения разных источников было решено, что второй вариант принадлежит к некоему диалекту», – сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. Ранее администрация русскоязычной Википедии запретила оборот «в Украине» как безграмотный. «Споры об этом шли давно. В итоге пришли к тому, что нормативное написание для русского языка «на Украине». Но в ряде случаев, чтобы было меньше споров, иногда пишут «на территории Украины», тогда вопросов вообще нет», – рассказал исполнительный директор партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. Собеседник напомнил, что подобные споры возникают в отношении других бывших союзных республик, в которых до сих пор активно используется русский язык. «Алма-Ата» или «Алматы». Таллин с одним «н» или двумя. Белоруссия или Беларусь», – перечислил эксперт, добавив, что в случае «написания «в Республике Беларусь» весь спор снимается». Козловский рассказал, что консенсус в вики-сообществе складывается на основе обсуждения, а не простого голосования, которое всегда можно накрутить в интернете. «В таких случаях приводятся аргументы со ссылками на источники, на словари. Все анализируется. Это довольно длительный процесс. Все обсуждения можно найти в самой Википедии. Решается не эмоционально, мол, кто больше, тот и продавил. Решение принимается на основании источников – а именно правил русской грамматики. Правописание не имеет отношения к политике», – заверил исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ». Фонд Викимедиа - некоммерческая благотворительная организация, которая поддерживает инфраструктуру для работы вики-проектов, включая Википедию, Викисловарь и других. Как сообщило в четверг украинское издание «Страна.уа», в русскоязычной Википедии пользователям предлагают использовать словосочетание «на Украине» вместо «в Украине». Если пользователь пытается сохранить правку, в которой содержится словосочетание «в Украине», он получает уведомление, что сделать это невозможно. «Ваша правка не может быть сохранена, поскольку замена словосочетания «на Украине» на словосочетание «в Украине» в статьях «Википедии» признана неконструктивной. На сегодняшний день в сообществе в результате многочисленных обсуждений сложился консенсус о том, что в статьях «Википедии» принято писать «на Украине»... Поэтому использование словосочетания «в Украине» допустимо только в ряде исключений, например, при цитировании», – сообщает администрация ресурса. Как известно, украинские националисты уже много десятилетий в массовом порядке требуют от носителей русского языка говорить и писать «в Украине». При этом, они, как правило, не объясняют, почему их так волнуют второстепенные нормы чужого для них, иностранного языка, если Украина является независимым государством. Для сравнения: в российской блогосфере практически никого не интересует, с каким предлогом используется перевод слова «Россия» в украинском языке. Это считается сугубо внутренним делом украинских лингвистов. Последний раз скандал вокруг предлога вспыхнул в феврале 2019 года, когда представители аппарата ООН выступили с официальным пояснением, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Об этом говорилось в Twitter-аккаунте организации. Как пояснили в ООН, использование русского языка в организации регулируется его литературными нормами. В соответствии с ними следует употреблять конструкцию «на Украине». Согласно справочной службе «Грамота.ру», вариант «на Украине» – результат исторического развития языка на протяжении нескольких столетий, и именно он остается литературной нормой. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Автобус с сирийскими военными попал в засаду возле Пальмиры, погибли 25 человек 31 декабря 2020, 11:51

В районе древнего города Пальмира совершено нападение на автобус с сирийскими военными, погибли по меньшей мере 25 человек, предположительно, атака была совершена из засады силами сторонников режима Асада. Инцидент произошел на главной автомагистрали в сирийской провинции Дейр-Аз-Зор, граничащей с Ираком, в районе базирования в основном сирийской армии и проиранских военных, передает Aljazeera. Сообщается о гибели 25, а по-другим данным, 28 военных. Ранения получили 13 человек, предполагалось, что в автомобиле находились солдаты и проправительственные ополченцы, которые возвращались на свою базу в отдаленном районе. Ранее появилась информация, что в автобусе в момент атаки находились мирные граждане.