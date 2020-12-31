Молдавия продлила контракт с Газпромом В Приднестровье оценили шансы нового президента Молдавии на успешный визит в Россию 31 декабря 2020, 17:35 Текст: Андрей Резчиков

Если Санду готовит какие-то уловки по Приднестровью, то все ее шаги уже давно просчитаны в Кремле, заявил в интервью газете ВЗГЛЯД приднестровский политолог Андрей Сафронов. Ранее новый лидер Молдавии Майя Санду заявила о желании посетить Москву. «Визит Санду, возможно, и состоится, но вряд ли она сможет найти общий язык с Москвой относительно Приднестровья или внешнеполитического курса Молдавии в целом, если этот курс будет ориентирован только на Запад. Или же она может использовать наработку, которая уже давным-давно озвучивается самыми разными кишиневскими политиками – вести себя умеренно с Россией, но лишь на время переподчинения себе Приднестровья. А когда эта задача будет решена, во что я лично не верю, тогда сразу же будет взят однозначный «галоп» на маршруте ухода в сторону Бухареста и Евросоюза в целом», – подчеркнул президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафронов. Впрочем, по его мнению, такой сценарий давно просчитали в Кремле и на такую уловку Кишинева там не поддадутся. Ранее в четверг Санду заявила, что готова приехать на переговоры в Москву. По ее словам, у России и Молдавии «есть темы», остающиеся «в постоянной повестке», в частности, вопросы «торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта». Санду заверила, что «открыта для обсуждения всего спектра двусторонних отношений». Санду, однако, сообщила, что сперва посетит в январе с официальным визитом Киев, а затем Брюссель. Накануне президент России Владимир Путин поздравил Санду с наступающим Новым годом, добавив, что развивать дружественные отношения в интересах двух стран. В четверг новый лидер Молдавии выбрала фигуру нового главы правительства. «Сегодня я подписала указ о назначении исполняющим обязанности премьер-министра министра иностранных дел и европейской интеграции Аурела Чокоя», – сообщила Санду. 52-летний Чокой возглавлял молдавское дипломатическое ведомство и считается человеком из команды экс-президента Игоря Додона (был его советником). Правда, образование Чокой получил на Западе. Он окончил факультет международных отношений в Национальной школе политических и административных знаний в Бухаресте. Позже четыре года учился в Дипломатической академии МИДа Германии. Согласно молдавскому законодательству, президент обязана выбрать врио премьера из числа министров действующего правительства, поэтому Санду в любом случае должна была остановить свой выбор на ком-то из команды Додона. Окончательное решение об утверждении премьера примет парламент. Назначение Чокоя состоялось спустя всего несколько часов после пресс-конференции премьер-министра Иона Кику и еще трех членов его кабинета, заявивших о своей отставке. В отличие от своих коллег, Чокой публично не отказывался от работы с Санду, поэтому эксперты не исключают, что он удержится у власти и при новом президенте. Сафронов не исключает, что назначение Аурела Чокоя – не формальность, а компромисс, и этот политик сумеет остаться в команде Санду. «Президент Молдавии еще не объявила свою внешнеполитическую концепцию, за исключением ее обещания стать президентом европейской интеграции. Что касается господина Чокоя, то его нельзя назвать «ястребом», это человек достаточно умеренных взглядов. Тот факт, что Санду выбрала именно его из всей уходящей команды, дает основания надеяться, что его наработки будут приняты во внимание. В противном случае нет никакой логики в его приглашении возглавить кабинет министров», – считает Сафронов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Аксенов сказал, кто будет строить опреснительные установки в Крыму 30 декабря 2020, 21:17

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Опреснительные установки в Крыму для решения проблемы вододефицита будут строиться российскими компаниями, которых определят на федеральном уровне, заявил глава региона Сергей Аксенов. «Компании будут российские. Я не озвучиваю их, чтобы с точки зрения санкционного режима никто не предъявлял претензий и не создавал дополнительные зоны рисков для этих компаний. МИД Украины сразу вой поднял, что будет искать иностранцев, которые поставят технологию на территорию Республики Крым. Российская Федерация дошла до такого уровня технологического развития, который позволит ей опреснительную установку большой мощности построить в короткие сроки», – сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет», передает РИА «Новости». По его словам, правительство России отберет компетентное предприятие, которое в состоянии выполнить в срок поставленные задачи. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, если только запасы воды полностью закончатся, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года. Между тем Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды. Зеленский запретил судам под флагом России ходить по рекам Украины 30 декабря 2020, 18:56

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ходить по рекам республики судам под российским флагом. Согласно документу, заход во внутренние воды Украины запрещен судам «государства-агрессора» и судам, владельцами которых являются граждане этого государства. «Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и т. п.», – сказано на сайте офиса Зеленского. Также законом предусматривается реализация основных требований директив и регламентов Евросоюза, говорится в сообщении. Отмечается, что закон даст Украине возможность улучшить состояние речного хозяйства, развить «на конкурентных началах рынок услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечь инвестиции, переориентировав грузопотоки на экологичный и экономичный речной транспорт». В начале декабря Верховная рада приняла во втором чтении проект закона, открывающий доступ к внутренним водам страны для всех стран, за исключением «государства-агрессора», которым Киев считает Россию. На прошлой неделе украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма. Начались поставки газа из Азербайджана в Европу 31 декабря 2020, 10:32

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Минэнерго Азербайджана сообщило о начале коммерческих поставок газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу. «С началом поставок коммерческого газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу достигнута стратегическая цель «Южного газового коридора», – передает ТАСС сообщение министерства. В Баку добавили, что поступление азербайджанского газа на европейский рынок «открывает новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны». Поставки рассчитаны на 25 лет, они предусматривают экспорт более 10 млрд кубометров азербайджанского газа в Европу. 8 млрд кубометров получит Италия, 2 млрд кубометров будут получать поровну Греция и Болгария, остальные объемы – «прилегающие рынки». «Сегодняшнее начало транспортировки каспийского газа в Европу является логическим результатом образцового сотрудничества стран-партнеров, компаний, международных финансовых институтов, а также постоянной поддержки правительствами США, Великобритании и Евросоюзом «Южного газового коридора», – добавили в минэнерго Азербайджана. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) сообщила, что газ уже в четверг поступил в газораспределительные сети Италии, Греции и Болгарии. Президент компании Ровнаг Абдуллаев заявил, что «получая газ из нового источника и по альтернативному маршруту, Европа укрепит свою энергетическую безопасность». Летом 2021 года должен начаться второй этап исследований рынка для расширения Трансадриатического трубопровода и доведения его пропускной способности с 10 млрд до 20 млрд кубометров газа в год.



Трансадриатический трубопровод (ТАП) – последнй сегмент «Южного газового коридора» (ЮГК), в который входят также Южно-Кавказский и Трансанатолийский газопроводы. Протяженностью ТАП составляет 878 км, его строительство было начато в 2016 году, а стоимость составила 4,5 млрд евро. Пропускная способность «Южного газового коридора» достигает 16 млрд кубометров газа, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, а 10 млрд кубометров – на юг Европы. Основным источником газа для ЮГК считается морское газоконденсатное месторождение «Шах- Дениз» на Каспии с запасами 1,2 трлн кубометров. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что у «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент. Швейцарец умер после прививки вакциной Pfizer 30 декабря 2020, 20:21

Фото: Mikael Fritzon/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Житель дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса вакциной Pfizer. При этом медицинские власти страны считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом. «Через несколько дней после вакцинации от COVID-19 в доме престарелых в кантоне Люцерн скончался 91-летний человек, страдавший от нескольких серьезных заболеваний. Ни история болезни, ни острое течение заболевания не предполагают прямой связи между вакцинацией от COVID-19 и смертью. Имеющаяся исчерпывающая информация указывает на ранее существовавшие заболевания как на естественную причину смерти», – говорится в сообщении Swissmedic, передает РИА «Новости». Отмечается, что на данный момент при вакцинации против коронавируса не возникло никаких неизвестных побочных эффектов. Массовая вакцинация от коронавируса в Швейцарии началась 23 декабря. Пока в стране используется только вакцина Pfizer/BioNTech, одобренная швейцарским надзорным органом за рынком лекарств (Swissmedic). Ранее сообщалось, что пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer. В начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Четверо скончавшихся получили плацебо, двое – саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы. Русский капитан оценил назначение женщины командиром авианосца ВМС США 31 декабря 2020, 11:14

Фото: navy.mil

Текст: Ирина Яровая

«Если женщины летают в космос, почему они не могут стать командиром авианосца?» – заявил газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко, комментируя назначение первой в истории женщины Эми Бауэрншмидт командиром атомного авианосца ВМС США «Авраам Линкольн». «Американскую женщину – командира авианосца можно только поздравить с назначением, она большая молодец. Трудно заочно давать оценки ее деловым качествам, но она долго шла к этому. Имея достаточный опыт и подготовку, она наверняка сможет управлять таким кораблем. Если женщины летают в космос, почему они не могут стать командиром авианосца?» – отметил капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко. При этом Ищенко подчеркнул – в России иное, более традиционное отношение к назначению женщин капитаном корабля. «У нас женщина никогда не становилась командиром на флоте. Думаю, в ближайшее время такого не случится. У женщин есть особенности не только физические, но и психологические, которые не делают их хорошо приспособленными к войне. А авианосец – это все-таки война», – заключил он. Ранее капитан Эми Бауэрншмидт была объявлена первой в истории Военно-морских сил США женщиной-командиром атомного авианосца «Авраам Линкольн» (CVN-72) с ядерным оружием. Она стала одной из шести военно-морских офицеров, рекомендованных Главным авиационным командованием ВМС США для назначения на эту должность. Приступить к командованию кораблем Бауэрншмидт должна летом 2021 года. «Это назначение – невероятно большая честь для меня. Я люблю командовать и серьезно отношусь к этой ответственности», – заявила Бауэрншмидт. Еще в 2016 году Эми Бауэрншмидт стала первой женщиной, назначенной на одну из высших командных должностей на этом же авианосце. В Академии ВМС США, где училась Бауэрншмидт, она входила в первый выпускной класс, в котором женщин-офицеров сразу допустили к службе на борту боевых кораблей и военно-морских самолетов. С момента начала службы в 1994-м она была неоднократно награждена, в том числе медалью министерства обороны «За безупречную службу в военно-морских силах» и медалью Корпуса морской пехоты «За достижения». Авианосец «Авраам Линкольн» (CVN-72) – один из 11 авианосцев ВМФ США, введенный в состав флота в 1989 году. После снятия ограничений на службу женщин в американской армии в 1993 году «Авраам Линкольн» стал первым авианосцем, на котором появились военнослужащие женского пола. 25 октября 1994 года при выполнении учебного полета при заходе на посадку в результате своей ошибки погибла лейтенант Кара Халтгрин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Порошенко объявил себя организатором операции против россиян в Белоруссии 31 декабря 2020, 02:24

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Бывший президент Украины Петр Порошенко утверждает, что это он еще в 2018 году санкционировал спецоперацию, в ходе которой в Белоруссии в 2020 году задержали 33 россиян. «Еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», – приводит слова Порошенко ТАСС со ссылкой на украинский Пятый канал. Порошенко заявил, что срыв этой операции является государственной изменой. Он намерен добиваться того, чтобы люди, виновные в провале операции, были привлечены к ответственности. Напомним, украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и украинской разведки, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции. Позднее стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Сенатор собрался опротестовать утверждение итогов выборов президента США 30 декабря 2020, 21:09

Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Американский сенатор-республиканец Джош Хоули (от штата Миссури) намерен воспользоваться своим правом оспорить результаты президентских выборов в стране при утверждении итогов голосования в Конгрессе США 6 января. «Я не могу 6 января проголосовать за утверждение итогов голосования выборщиков, не упомянув о том факте, что некоторые штаты, в частности Пенсильвания, не соблюдали свои собственные законы о выборах. (...) Я последую той же практике, которой в прошлые годы следовали члены Конгресса от демократов и буду возражать во время процесса утверждения 6 января», – говорится в заявлении законодателя, передает ТАСС. 6 января результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января. Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения итогов голосования в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. В случае подачи такого протеста заседание Конгресса будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна из палат законодательного органа выскажется против, протест не принимается. В свою очередь эксперты отмечают, что Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Джозефа Байдена. Напомним, генпрокурор Техаса призывал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса. Голосование выборщиков подтвердило избрание кандидата от демократов Джозефа Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США. При этом Трамп уже не раз заявлял, что Байден проиграл президентские выборы. Он также говорил, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации демократа. Ряженых «спецназовцев» в Петербурге задержали настоящие силовики 31 декабря 2020, 07:57 Текст: Антон Антонов

Задержаны двое мужчин, которые под видом спецназа проводили «захваты» людей в рамках платных розыгрышей, сообщил главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Региональное управление Росгвардии попросило дать правовую оценку деятельности коммерческой фирмы, которая устраивала розыгрыши на платной основе – «клиент получал незабываемые впечатления, выступая в роли объекта силовой акции захвата спецназом», сообщили в главке. При этом «для пущей достоверности сотрудники фирмы наряжены в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов». Полицию «впечатлила» и экипировка: штатные спецсредства, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощеные «пистолеты Стечкина», передает РИА «Новости». После обращения Росгвардии силовики устроили настоящий захват, задержав двух «спецназовцев». Для этого микроавтобус «спецназа» был блокирован на территории АЗС на проспекте Шаумяна. При задержании присутствовали водитель микроавтобуса и оператор, которая снимала розыгрыши на видео. Ряженых собираются привлечь к ответственности «за незаконное использование форменного обмундирования правоохранительных органов». Разведка США заподозрила Иран в подготовке удара 30 декабря 2020, 20:29

Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

США опасаются атаки Ирана по американским позициям на Ближнем Востоке. Пентагон получил информацию, согласно которой Тегеран готовит нападение в день годовщины убийства командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, сообщили американские СМИ. Высокопоставленный военный чиновник заявил, что Иран желает отомстить за смерть Сулеймани. У Пентагона есть информация, согласно которой Тегеран планирует атаки на территории Ирака, передает Fox News. «Нам неясно, является ли это планированием на случай непредвиденных обстоятельств, или это план, который готовится к осуществлению, потому что уже дано одобрение», – сказал источник. Он отметил, что на Ближнем Востоке есть немало точек, по которым Иран может нанести удар, однако наибольшее опасение вызывает Ирак. В связи с этим США начали переброску в регион стратегических бомбардировщиков B-52. Как заявил глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи, Вашингон «не стремится к конфликту, но никто не должен недооценивать его способность дать решительный ответ на любую агрессию». Напомним, в среду США отправили на Ближний Восток бомбардировщики B-52 для демонстрации силы. Командующий спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в Ираке в результате американской спецоперации. США перебросили на Ближний Восток бомбардировщики B-52 30 декабря 2020, 19:09

Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. Angelita M. Lawrence

Текст: Алексей Дегтярев

США отправили на Ближний Восток бомбардировщики B-52 для демонстрации силы, сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) американских вооруженных сил. США на время разместили два бомбардировщика B-52 на Ближнем Востоке, они прибыли с базы Майнот в штате Северная Дакота, передает ТАСС со ссылкой на СЕНТКОМ. Отмечается, что за последние 45 дней это уже третья переброска американских бомбардировщиков в регион. США таким образом пытаются демонстрировать свой потенциал, чтобы «подчеркнуть военную приверженность обеспечению региональной безопасности» и показать наличие «уникальной способности без промедления осуществлять развертывание подавляющей боевой мощи» по всему миру. Это развертывание на Ближнем Востоке – «ясный сигнал сдерживания», адресованный «всем, кто намерен нанести ущерб американцам или американским интересам», добавили в СЕНТКОМ. При этом глава СЕНТКОМ генерал Фрэнк Маккензи заявил, что США не стремятся к конфликту. «Но никому не следует недооценивать нашу способность защищать свои силы или действовать решительно в ответ на любое нападение», – отметил он. Ранее Пентагон уже сообщал, что направлял свои бомбардировщики на Ближний Восток «для сдерживания агрессии» в регионе. Между тем в начале декабря американский B-52 совершил экстренную посадку на авиабазе Fairford в английском графстве Глостершир после того, как во время полета у него отказал один из двигателей. Российские хоккеисты в овертайме победили шведов на молодежном ЧМ 31 декабря 2020, 08:37

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Сборная России по хоккею в овертайме победила команду Швеции со счетом 4:3 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира, проходящего в канадском Эдмонтоне. В составе сборной России голами отметились Егор Афанасьев (8-я минута), Родион Амиров (20), Кирилл Кирсанов (50) и Марат Хуснутдинов (64). За шведов отличились Арвид Костмар (15), Александр Хольц (36), Ноэль Гунлер (60). Амиров также забил на первой минуте матча, однако его гол был отменен из-за блокировки вратаря сборной Швеции со стороны капитана россиян Василия Подколзина. Из-за травмы игру пропустил форвард сборной России Егор Чинахов, передает ТАСС. Сборная Швеции прервала свою рекордную серию побед на групповых этапах молодежного чемпионата мира, которая составляла 54 матча. Проигрыш россиянам стал первым за 14 лет – 31 декабря 2006 года шведы уступили сборной США в овертайме (2:3). По итогам группового этапа сборная России набрала девять очков и заняла первое место в группе B. Команды Швеции и США имеют по шесть очков и в заключительном матче группового турнира 1 января сыграют между собой. Победивший в основное время коллектив догонит россиян по очкам, но уступит по личным встречам. Вечером 31 декабря последнюю путевку в четвертьфинал разыграют сборные Чехии (три очка) и Австрии (0). Ранее в плей-офф вышли сборные Канады, Финляндии, Словакии и Германии, представляющие группу A. Команда Игоря Ларионова в четвертьфинале молодежного чемпионата мира сыграет со словаками, матч пройдет 2 либо 3 января. Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады. Накануне российский хоккеист рассказал о «грязных» силовых приемах со стороны американцев. Мясников рассказал о смертельно опасной ошибке при похмелье 31 декабря 2020, 09:59 Текст: Евгения Шестак

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал поход в баню в первый день Нового года опасной ошибкой для людей с похмельем, которая может привести к летальному исходу. «Что такое похмелье? Помимо всего прочего, это сильнейшее обезвоживание. Алкоголь – сильнейшее мочегонное средство, плюс еще была рвота, плюс это учащенное сердцебиение, плюс это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. <...> Я понимаю – клин клином. Грубо говоря, если ты выжил в бане, может быть, тебе полегчает. Но очень может быть, что ты потеряешь там сознание, а то и окочуришься», – рассказал Мясников в эфире канала «Россия 1». Врач подчеркнул, что лучшим способом от похмелья является умеренное употребление алкоголя, так как данное состояние во многом вызывает именно количество выпитого. Также он посоветовал для предотвращения похмелья во время застолья есть жирную пищу. Помимо этого, телеведущий рекомендует для того, чтобы меньше пьянеть, за несколько часов до застолья употребить немного алкоголя и выпить рюмку или столовую ложку подсолнечного масла. Вместе с тем Мясников напомнил о продуктах, которые обязательно должны быть на праздничном столе: вареный картофель, холодец, суп, жирная и обильная пища. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство не рекомендует употреблять алкоголь даже в новогоднюю ночь тем, кто принимает препараты от коронавируса. Китай обвинили в предложении оплатить нападения на военных США в Афганистане 31 декабря 2020, 03:00

Фото: Saifurahman Safi/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома утверждают, что администрация США рассекретит неподтвержденные разведданные о денежных вознаграждениях со стороны Китая за нападения на военных США в Афганистане. Как утверждает источник Axios, у США якобы есть «свидетельства» того, что Китай «пытался финансировать нападения на американских военнослужащих со стороны негосударственных действующих лиц в Афганистане, предлагая финансовые средства поощрения или же «вознаграждения». Сообщается, что 17 декабря помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен представил Дональду Трампу разведданные, касающиеся этого вопроса. Белый дом решил рассекретить информацию. Сейчас ведомства проверяют ее, передает ТАСС. Источники заявили, что инциденты, о которых идет речь, имели место уже после соглашения США с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). С тех пор, как заявили чиновники, США не понесли никаких боевых потерь в Афганистане. При этом источники отказались уточнить, говорят ли они именно о нападениях талибов. Politico привела слова высокопоставленного чиновника, который заявил, что утверждения о том, что Китай секретно предлагал вознаграждения афганским боевикам за убийство военных США, заслуживают меньше доверия, чем предыдущие данные о якобы подобных действиях России. По словам чиновника, разведданные по Китаю «очень слабы», он охарактеризовал их как «слухи» и заявил, что им не хватает «объективных доказательств», передает РИА «Новости». В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В МИД России статью NYT назвали «вбросом». Трамп заявил, что растиражированная СМИ история была выдумана. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств о якобы сговоре России с боевиками. Глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи также счел недоказанными утверждения о готовности России платить боевикам. В России вторую неделю снижаются цены на сахар и подсолнечное масло 30 декабря 2020, 19:18 Текст: Ксения Панькова

В период с 22 по 28 декабря в России снизились цены на сахар и подсолнечное масло на 1,8% и 0,7% соответственно, следует из материалов Росстата. Это произошло после заключения соглашения между поставщиками и торговыми сетями о стабилизации цен. По данным статистического ведомства, масло и сахар после подписания соглашений действительно подешевели, причем цены на подсолнечное масло снизились до этого первый раз после 19 недель непрерывного роста, на сахар – после 25 недель роста: за неделю с 15 по 21 декабря – на 1% и на 3,2% соответственно, а в период с 22 по 28 декабря – еще на 0,7% и 1,8%, следует из материалов Росстата, передает РИА «Новости». Цены на сахар-песок в 34 регионах России снизились на 0,1-1,5%, в 28 субъектах – на 1,6-2,9%, в 11 субъектах России – на 3,2-5,4%. В пяти регионах цены выросли на 0,1-1,7%, а в семи регионах страны – не изменились. В свою очередь, подсолнечное масло в 34 субъектах России подешевело на 0,1-1,4%, в 19 регионах – на 1,5-4,9%. В семи – цены не изменились, однако в 25 субъектах России цены на подсолнечное масло выросли на 0,1-5,2%, сообщает Росстат. На прошлой неделе отмечалось, что с 15 по 21 декабря цены на сахар и подсолнечное масло снизились на 1% и 3,2%. Напомним, в начале декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты. Также глава государства пообещал скорую реакцию на рост цен. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продовольственные товары. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар подписали более 50 российских производителей, а также федеральные ретейлеры и почти все региональные сети. Россиян предупредили о поддельной икре в магазинах 30 декабря 2020, 18:47

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

В преддверии Нового года на прилавках российских магазинов немало фальшивой икры, поэтому покупать деликатес стоит в специализированных торговых точках, отдавая предпочтение икре лососевых пород рыб, рассказал директор «Рыборазводного предприятия № 1» Александр Ходос. «По цвету икры определить ее происхождение очень сложно, потому что цвет вызван природным красителем. В икре разводной краситель могут добавлять в корм рыбе или просто красить саму икру, и цвет может быть разным. Поэтому определить качество икры без лаборатории нельзя», – передает слова эксперта «Звезда». Как сообщил Ходос, при покупке необходимо внимательно изучить этикетку: на ней должна быть представлена исчерпывающая информация о типе рыбы, сроках и месте ее вылова и периоде хранения икры. Он подчеркнул, что в специализированных магазинах покупатель может получить всю необходимую документацию на продукт. Также он отметил, что многие производители настолько хорошо научились делать имитированную икру, что распознать подделку на глаз почти невозможно. В марте прошлого года на Дальнем Востоке в продаже выявили фальсифицированную красную икру с маркировкой несуществующих компаний. Ранее Росстат подсчитал, что россияне в среднем потратят на покупку продуктов и напитков к новогоднему столу 6,7 тыс. рублей.