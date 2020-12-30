Аксенов сказал, когда сделает прививку от COVID-19

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30 декабря, среда | Последнее обновление — 20:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Джонсон подписал соглашение с ЕС по Brexit
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Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным.
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Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства.
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Возможные отношения между Распутиным и женой Николая II обсуждал весь Петербург – это было общим развлечением для всех чинов и классов. Распутин эти слухи никак не комментировал, таким образом, их не отрицая.
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Аксенов сказал, когда сделает прививку от COVID-19
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Глава Крыма Сергей Аксенов намерен вакцинироваться от коронавируса, когда количество вакцины «Спутник V» в Крыму будет достаточно для чиновников.
«Прививаться будем (...) Да, тоже буду. Просто у нас сейчас поступило определенное количество доз вакцины, соответственно, нет никаких оснований, чтобы должностным лицам или госслужащим делать в первую очередь прививки», – сказал Аксенов в программе «Открытый разговор» в эфире телеканала «Миллет», передает ТАСС.
Он уточнил, что в первую очередь будут привиты медики, педагоги, работники социальной сферы, сферы услуг, технических служб. «Все остальное будет по тем же принципам. Те категории будут, которые находятся в наибольшем контакте с населением», – уточнил Аксенов.
15 декабря Аксенов объявил о начале вакцинации от коронавируса на полуострове, первыми ее пройдут медработники из группы риска.
Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.
Пушков объяснил Украине, какое «гибридное оружие» используется против нее на самом деле
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Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия использует свою вакцину в качестве «гибридного оружия» против Киева, лишены смысла, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, в этой ситуации «гибридным оружием» выступает сам министр.
«Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от COVID-19, является сам Кулеба и ему подобные. Все нынешние руководители Украины вместо того, чтобы спасать своих граждан, разводят беспардонную демагогию и запугивают сограждан, сами не будучи в силах что-либо дать своей стране», – написал Пушков в своем телеграм-канале.
Кулеба в интервью украинской газете «День» заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции является «гибридным» оружием против Украины.
В России ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну с Россией», а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», который проводится «в угоду западным кураторам».
В свою очередь зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V».
Ранее украинские оппозиционеры назвали отказ Киева от «Спутника V» «спланированным уничтожением» украинцев.
В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействие в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer.
В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
В Крыму опровергли «беспрецедентную ложь» верховного комиссара ООН по правам человека
Заявление управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о невозможности для ее миссии попасть в Крым является беспрецедентной ложью, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Так депутат отреагировал на слова официального представителя УВКПЧ Лиз Троссел, которая «закрытостью» Крыма объяснила невозможность оценить ситуацию на полуострове с питьевой водой.
«ООН своей беспрецедентной ложью полностью себя дискредитирует. Мы многократно приглашали миссию ООН посетить Крым, однако в ответ слышали лишь отговорки. Полуостров открыт для всех, об этом говорит огромное количество побывавших иностранных делегаций», – сказал РИА «Новости» Гемпель.
Депутат добавил, что в Крыму готовы принять миссию ООН после согласования ее визита с российским МИД. Пока же в УВКПЧ «продолжают закрывать глаза» на то, что Украина лишает полуостров воды, нарушая права человека и международные нормы права «с особым цинизмом», подчеркнул Гемпель.
Напомним, в Крыму нашли решение проблемы водоснабжения полуострова с помощью опреснителей, к строительству которых будут привлечены иностранные компании и технологии. В Севастопольском регионе в районе строительства водозабора на реке Бельбек во время геологической разведки обнаружили новые подземные источники воды. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Пушков дал совет Кулебе, где тому повесить украинский флаг вместо Симферополя
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«Вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма и сделать эту тему «адской» для Москвы в следующем году.
«Киев может поднимать вопрос Крыма на международных площадках, создавать «крымскую платформу», но по сути это ничего не меняет. Никаких дополнительных возможностей оказать давление на Москву у Киева не появится», – убежден председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
По словам сенатора, единственное, где могут произойти сдвиги – это в политике США. «В Киеве рассчитывают, что администрация нового президента Джо Байдена ужесточит санкции против России, в частности, полагаясь на крымский вопрос. Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма», – подчеркнул собеседник.
«Пребывание Крыма в составе Украины – это исторический казус, который практически не отразился на самом полуострове. Там не утвердился украинский язык, и нет значительных сил, которые выступали бы за единство с Украиной», – добавил сенатор.
Он обратил внимание на то, что в своем заявлении Кулеба выразил надежду, что «однажды наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг». «Так вот пусть он украинский флаг у себя на балконе вывешивает. Раньше экс-глава Украины Петр Порошенко уже собирался водрузить украинский флаг над Севастополем. Сейчас мы видим, где Порошенко и где Севастополь», – отметил собеседник.
«Потому в статусе Крыма ничего не изменится, а надежды на его возврат со стороны Киева высказываются каждый год. Перспективы этого в 2021 году ближе не будут. Вопрос Крыма закрыт», – заключил Пушков.
В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году.
Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим.
Ранее Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет участвовать в строительстве опреснителей воды в Крыму, чтобы помешать реализовать проект.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью».
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Захарова обвинила главу дипломатии ЕС в демонизации России в «войне вакцин»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который сравнил борьбу России против коронавируса и деятельность террористической организации «Исламское государство*».
В комментарии, опубликованном на сайте МИДа, Захарова отметила, что «война вакцин» сопровождается «потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации». Для МИДа это «не стало откровением», но в министерстве шокированы тем, что «к этой практике» присоединился Боррель.
Как пояснила Захарова, он «пытается проводить абсолютно неуместные параллели между усилиями России в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью» ИГ*, Боррель распространяет «фейковую информацию» и «демонизирует» российские СМИ. Боррель «демонстрирует явные симптомы заражения «инфодемией», хотя сам же и «призывает к противодействию манипуляциям в медиа», заявила Захарова. МИД считает нападки Борреля «попыткой недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки». Москва потребовала от него объяснить «вводящие в заблуждение слова».
В заявлении, опубликованном на сайте Европейской внешнеполитической службы, Боррель заявил, что российские СМИ якобы распространяют недостоверную информацию о западных вакцинах. По версии Борреля, эти сообщения направлены на страны, которым Россия хочет продавать свою вакцину. Как заявил Боррель, ИГ* «также использовало неразбериху в ситуации» с коронавирусом «для распространения своей собственной пропаганды».
Напомним, Захарова заявила, что «война вакцин уже идет», в ней сила России заключается в правде об отечественных достижениях. «Это война всего: политизация темы ковида произошла. Инфодемия, связанная с пандемией, произошла. Часть этой жуткой реальности – это, конечно, война и вакцин, и всего того, что связано с черным пиаром в отношении российских усилий или блокированием информации о российских достижениях», – сказала Захарова.
Вирусолог объяснил отличие «Спутника V» от «ЭпиВакКороны»
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«Главное – не платформа приготовления препарата, а эффект от его применения. Испытания наших вакцин показывают, что этот эффект очень хороший», – заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог Александр Бутенко, рассуждая о разнице между российскими вакцинами. Ранее об отличии вакцин рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
«В вакцине «Спутник V» в качестве вектора используется аденовирус человека, а в «ЭпиВакКороне» – синтезированные пептиды. В то же время иностранные компании в качестве вектора применяют аденовирус обезьяны, что является не лучшим вариантом», – объяснил руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко.
Тем не менее эксперт считает, что главное – не платформа приготовления препарата, а эффект от его применения. «Этот эффект выражается в возможности вакцины создать иммунитет и в ее реактогенности, то есть в опасности побочных явлений. Испытания наших вакцин показывают хорошие результаты в отношении отсутствия реактогенности. «Спутник V» только что разрешили даже для людей старшего возраста. А у американской вакцины есть реакция, особенно у людей, предрасположенных к аллергии», – объяснил вирусолог.
Также у вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» отличается технология производства. Вектор аденовирусной инфекции, который находится в основе «Спутника V», используется как «тележка» для доставки фрагментов коронавируса в клетки. То есть «Спутник V» – это неживая вакцина с эффектом живой, рассказывал ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков «Комсомольской правде».
«ЭпиВакКорона», в свою очередь, построена на основе искусственно созданных, синтезированных кусочков структуры вируса. Они вводятся пациенту, и у человека вырабатывается иммунитет к различным антигенам (то есть чужеродным для организма фрагментам коронавируса), содержащимся в вакцине. Разработка «Вектора» относится к неживым вакцинам, у которых иммунный ответ менее стойкий и длительный, чем у живых, поэтому и прививаться этой вакциной придется чаще, чем «Спутником V».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» и заявила, что они разные, но обе хорошие.
«Спутник V», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем «векторовская», новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает – и та и другая», – передает РИА «Новости» слова Голиковой. Также она отметила, что у российских вакцин пока нет никакого отрицательного «фидбэка» по их применению.
Напомним, «ЭпиВакКорона» – вторая из зарегистрированных в России вакцин после «Спутника V», разработанная новосибирским Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Для россиян привиться новой вакциной стало возможно в конце декабря. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что «ЭпиВакКорону» начали испытывать на добровольцах старше 60 лет.
Как заявлял премьер-министр страны Михаил Мишустин, к Новому году в регионы будет поставлено более 21 тыс. доз, «а к февралю в медицинские организации, мы считаем, что должно поступить, по заверению нашего производителя, свыше 50 тыс. доз», передает РИА «Новости». Темпы, в которых налажен выпуск «ЭпиВакКороны», превышают плановые, добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса
Российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разные, но обе хорошие, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, одна из вакцин – «векторная на основе аденовируса», другая – пептидная, «сделанная из трех составных частей генома коронавируса», которые наиболее устойчивы к мутации, передает РИА «Новости».
«Спутник V», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем «векторовская», новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает – и та и другая», – сказала Голикова.
Также она отметила, что у российских вакцин пока нет никакого отрицательного «фидбэка» по их применению.
Ранее Голикова заявила, что продолжает настаивать на необходимости отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса.
Лавров уличил Запад в попытках воспользоваться пандемией в своих целях
Западные страны пытаются воспользоваться пандемией для «наказания неугодных правительств», Россия же не играет в «геополитические игры с «нулевой суммой», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава МИД в интервью ТАСС заявил, что в 2020 году Россия помогала пострадавшим от пандемии странам.
«В этом, кстати, наше отличие от ряда западных государств, которые не только пытаются политизировать сугубо гуманитарную тематику борьбы с коронавирусной инфекцией, но и воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств, игнорируя призывы ООН хотя бы временно отменить часть односторонних рестрикций, осложняющих санитарно-эпидемиологическую ситуацию в соответствующих странах», – сказал Лавров.
По его словам, в уходящем году России удалось развивать и наращивать дружественное сотрудничество с большинством государств мира по самому широкому спектру вопросов, среди них партнеры по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС.
Вместе с тем Лавров отметил, что сила России заключается в ее миролюбивом, предсказуемом внешнем курсе и готовности к взаимоуважительной работе со всеми партнерами. При этом, по его словам, Россия остается открытой к диалогу с западными коллегами при условии их отказа от «менторства, от политики шантажа и ультиматумов».
«Мы не играем в геополитические игры с «нулевой суммой», не мыслим архаичными концепциями сфер влияния. Наоборот, на практике реализуем тезис о том, что эффективно решить масштабные трансграничные проблемы можно лишь объединившись, на принципах солидарности», – добавил он.
Кроме того, Лавров заявил, что США полностью игнорируют интересы безопасности других государств. «Американцы разрушили целый ряд важных договоренностей [в сфере контроля над вооружениями] и пытаются продавливать инициативы, которые выгодны лишь им самим. При этом полностью игнорируют интересы безопасности других государств», – сказал министр.
Также Лавров указал на высказывания президента России Владимира Путина о том, что гонка вооружений уже началась.
«Стоит посмотреть хотя бы на военный бюджет США, на количество программ по созданию или модернизации вооружений. Цель Вашингтона – добиться преимущества в военной сфере, чтобы удерживать слабеющие глобальные позиции любой ценой», – добавил он.
Ранее Лавров заявлял, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций.
Напомним, Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова к продолжению диалога. По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор.
В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой.
На Украине сказали, когда получат первые дозы китайской вакцины
Первые дозы китайской вакцины Sinovac Biotech от коронавирусной инфекции Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
«Рассчитываем в феврале получить эти 700 тыс. доз [вакцины]», – заявил глава ведомства в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.
В среду стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
Украина заключила контракт на поставку китайской вакцины от COVID
Министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech, сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского.
«Во исполнение задания президента Украины Владимира Зеленского министерство здравоохранения заключило контракт на поставку на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее сообщалось, что в Китае официально презентуют собственные варианты вакцин, и, судя по заявлениям из Бразилии (где идут клинические испытания китайской вакцины от компании Sinovac Biotech), ожидалось, что она будет доступна уже в декабре. При этом в ноябре бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac китайской лаборатории Sinovac в связи с «серьезным инцидентом». В свою очередь представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что инцидент с участником испытаний китайской вакцины Coronavac в Бразилии не имеет отношения к самому препарату.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
Байден опасается затягивания процесса вакцинации американцев от COVID-19 на годы
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Если вакцинация от коронавируса в США не ускорится, на то, чтобы привить большинство американцев, уйдут годы, заявил избранный президент США Джо Байден.
Он сообщил, что ситуация с коронавирусом «станет хуже, прежде чем стать лучше». «Критики говорили, что я алармистски настроен, но я всегда обещал говорить вам, как дела обстоят на самом деле… Мы можем не увидеть улучшения до марта», – приводит его слова РИА «Новости».
Байден раскритиковал администрацию Дональда Трампа за то, что темпы вакцинации «далеко отстали» от необходимых. Если ускорить производство и вакцинацию, то все равно на то, чтобы привить большинства жителей США, уйдут месяцы, без ускорения понадобятся «годы, а не месяцы», сказал избранный президент.
Он намерен использовать закон военного времени о мобилизации производства для ускорения вакцинации. Байден напомнил, что сам уже «привился, чтобы внушить обществу доверие к вакцине». Так же поступила и его будущий вице-президент Камала Харрис. Байден заявил, что Трамп тоже «должен привиться», когда «его врачи это рекомендуют».
После прихода к власти Байден намерен требовать от американцев носить маски там, где это возможно – «от федеральных работников, в федеральных зданиях и при поездках между штатами, например, на самолетах и поездах». Следует отметить, что федеральное правительство не сможет требовать этого от всех жителей США, так как данная сфера регулируется на уровне штатов.
Кроме того, Байден заявил, что законопроект о стимулировании экономики почти на 1 трлн долларов, принятый Конгрессом и подписанный Трампом – это лишь начало. По его словам, школам и больницам понадобятся еще как минимум «десятки миллиардов долларов».
Напомним, Байден намерен прибегнуть к закону о продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953) для увеличения объемов производства вакцин от коронавируса. Упомянутый закон позволяет президенту увеличивать масштабы производства определенных товаров в целях укрепления национальной безопасности. Трамп с начала пандемии задействовал положения этого документа несколько десятков раз. В воскресенье Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), в том числе пакет экономической помощи в 900 млрд долларов в связи с коронавирусом.
В России объяснили ограничения поставок «Спутника V» в США и Европу
Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в США и Европу будут ограничены из-за геополитики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Мы абсолютно реалистичны, что из-за геополитических ограничений поставки в США, поставки в Европу будут ограничены, хотя мы могли бы, в том числе, поставлять аллергикам, у которых сейчас сильная аллергия на ряд других вакцин», – сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что вакцину удастся поставить в Венгрию. «Сербия – также в ближайшее время объявим о хороших новостях по Сербии. Но с европейскими странами будем двигаться постепенно», – добавил Дмитриев.
Глава РФПИ добавил, что основными рынками являются Латинская Америка, Ближний Восток, Азия, Африка.
Ранее сообщалось, что в Аргентине начали вакцинировать население от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Президент страны Альберто Фернандес отметил, что благодаря российской вакцине Аргентина вошла в крайне узкий круг государств, уже приступивших к вакцинации.
Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространением инфекций. Так, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов; одной из последних стран был Уругвай – власти государства задумались о покупке «Спутника V», но окончательное решение пока не принято.
В ФМБА рассказали о разработке вызывающей многолетний иммунитет вакцины от COVID-19
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Вакцина от коронавируса, разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), будет направлена на формирование так называемого клеточного иммунитета, а не антител, сообщила руководитель ведомства Вероника Скворцова.
«Мы видим образование специфических антител, причем антител вирусонейтрализующих. Но в отличие уже от известных созданных вакцин, это не будет как бы превалирующий компонент действия. Для нас будет важнее, что мы будем видеть компоненты этих рекомбинантных белков в рецепторах на Т-лимфоцитах и включение клеток памяти в формировании клеточного иммунитета. Кстати говоря, (...) клеточный иммунитет существенно более длительный, чем гуморальный, он длится, как правило, годами, а не месяцами», – сказала Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ФМБА планирует в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания вакцины от коронавируса, а до Нового года приступить к клиническим исследованиям препарата прямого действия против COVID-19.
В Сенате США заблокировали голосования по военному бюджету и компенсациям
В Сенате США республиканцы заблокировали предложение демократов о голосовании по увеличению выплат гражданам из-за коронавируса, а демократы – голосование по военному бюджету.
Демократы в Сенате США, который контролируют республиканцы, предложили проголосовать по увеличению прямых выплат гражданам в рамках мер стимулирования национальной экономики до рассмотрения вопроса о преодолении вето президента США Дональда Трампа на оборонный бюджет. Глава республиканского большинства Митч Макконнелл заблокировал их инициативу, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Трамп «обратил внимание на три дополнительных вопроса национального значения», Конгресс должен их рассмотреть. При этом Макконнелл выразил уверенность, что Трамп «заинтересован в дальнейшей финансовой поддержке для американских семей».
Лидер демократического меньшинства Чак Шумер заявил, что одно дело – заявлять о поддержке увеличения выплат, и совсем другое – действительно ее оказывать. При этом демократы заблокировали голосование по военному бюджету, запланированное на 30 декабря.
Шумер заявил, что Макконнелл пытается в законопроекте увязать выплаты с требованиями Трампа по вопросу об ответственности соцсетей за контент и со средствами на изучение предполагаемых нарушений на выборах, передает РИА «Новости».
В воскресенье Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). В нем предусматривались выплаты в 600 долларов, но Трамп потребовал, чтобы после подписания бюджета Конгресс рассмотрел вопрос об увеличении выплат. Палата представителей Конгресса США проголосовала за увеличение прямых выплат.
24 декабря Трамп наложил вето на оборонный бюджет США. Трамп требовал снять с технологических компаний защиту от исков, отменить обязательное переименование военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки, а также раскритиковал положения, противоречащие его политике по возвращению домой военных США, которые находятся за границей. Палата представителей уже преодолела вето. Далее голосование пройдет в Сенате.
МИД оценил угрозы Киева сделать тему Крыма «адской» для России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба своими обещаниями сделать тему Крыма «адской» для России выслуживается на антироссийской теме, заявил источник в российском МИД.
По его словам, крымская платформа стала идеей фикс для украинских властей, и они будут продвигать ее в предстоящие месяцы. «Перспективы такой деятельности нулевые. Крым наш и таким останется вне зависимости от наличия или отсутствия каких-либо «платформ», – сказал РИА «Новости» источник.
Также он подчеркнул, что цель Киева – принести как можно больше вреда Крыму. «Для Кулебы – это попытка выслужиться на антироссийской теме. Это уже неконструктивная линия, которая не ведет к хорошему. Это выбор господина Кулебы», – уточнил источник.
В МИД России напомнили, что Россия и Украина – страны-соседи, есть много проблем, которые надо решать вместе в нормальном диалоге.
«А когда разбрасываются такими заявлениями, отдаляется возможность нахождения каких-то конструктивных решений любых имеющихся проблем», – заключил он.
Ранее Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году.
Также глава МИД Украины отметил, что главным инструментом давления на Москву будет так называемая крымская платформа – международная площадка, участники которой намерены координировать давление на Россию.
Голикова призвала россиян «потерпеть» и не пить алкоголь при вакцинации
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что продолжает настаивать на необходимости отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса.
Она заявила, что «надо себя пожалеть» и «вокруг аппликации все-таки чуть потерпеть», причем «даже не потому что это вредно или полезно», просто «организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что «набрасывается» на его иммунную систему». По ее словам, человек должен помочь своему организму, а не «загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь», передает РИА «Новости».
Напомним, она заявляла, что отказаться от употребления алкоголя следует в течение трех дней до и после вакцинации от коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что алкоголь нельзя пить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что можно выпить бокал шампанского.
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