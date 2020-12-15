В Крыму началась вакцинация от коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о начале вакцинации от коронавируса на полуострове, первыми ее пройдут медработники из группы риска.

«Сегодня в Крыму начинается вакцинация... В первую очередь будут прививаться медицинские работники из группы риска, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. В дальнейшем ежедневное количество вакцинированных будет зависеть от объема поступившей вакцины», – написал Аксенов во «ВКонтакте».

По его словам, по мере поступления вакцины список категорий граждан, которые смогут привиться от COVID-19, будет расширяться. Массовая вакцинация будет проводиться в поликлиниках. При этом Аксенов уточнил, что на сегодняшний день вакцинацию смогут пройти 500 человек.

«Сегодня планируется привить 30-50 человек. В ближайшее время дополнительно на Крым и Севастополь поступит около 1 тыс. доз вакцины», – подчеркнул Аксенов.

По его словам, информация о возможности и способе записи на проведение вакцинации будет опубликована на официальном сайте минздрава региона и донесена до крымчан медицинскими организациями.

Ранее в Минздраве республики сообщили, что почти 600 врачей участвуют в лечении пациентов с коронавирусом в Крыму, при этом около 170 сами заразились COVID-19.