В Крыму около 170 врачей переболели COVID-19

Почти 600 врачей участвуют в лечении пациентов с коронавирусом в Крыму, при этом около 170 сами заразились COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

«По данным Федерального регистра лиц, больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего в Республике Крым заболели 168 врачей, трое умерли», – приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

По данным Минздрава Крыма, для пациентов с COVID-19 развернуты 1 тыс. 929 коек в 14 учреждениях, где работают 584 врача. В ближайшее время планируется добавить еще 100 мест в трех больницах.

Ранее генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона заявил, что Крым обладает уникальной экологической системой и может стать регионом для реабилитации переболевших COVID-19.

За минувшие сутки в России выявили 18 тыс. 257 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,6 млн случаев заболевания.