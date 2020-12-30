В Приморье из-за ударивших морозов начались аварии на электросетях

Аномальные морозы в Приморском крае стали причиной аварии на электросетях в городе Большой Камень и прорыва трубы водоснабжения во Владивостоке.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), энергетики из-за холодов перешли на особый режим работы.

«В период аномально низких температур в несколько раз увеличилось потребление электроэнергии и нагрузка на электрические сети. Это сказывается на работе энергообъектов, возрастают риски сбоев в электроснабжении потребителей. Сейчас энергетики выполняют ремонтные работы на объектах, пострадавших из-за резкого скачка электрической нагрузки. Увеличение нагрузки привело к перебоям в электроснабжении части потребителей г. Большой Камень. Все центральные тепловые пункты города обеспечены электроснабжением, в том числе по резервным схемам», – цитирует ТАСС сообщение ДРСК.

Количество отключенных потребителей в компании уточнить не смогли. По данным предприятия «Приморский водоканал», в зимний период, особенно в сильные холода, возрастает частота аварий и на сетях водоснабжения. Так, утром в среду произошел прорыв на водоводе диаметром 200 мм в районе стадиона «Авангард» во Владивостоке. Отключены от водоснабжения два жилых дома, а также два административных здания. Водоснабжение планируется восстановить в ближайшие часы.

28 декабря Приморский гидрометцентр распространил предупреждение об аномально морозной погоде в ближайшие несколько дней. В связи со вторжением арктической холодной воздушной массы на территорию Приморского края до 2 января 2021 года среднесуточные температуры воздуха будут на семь и более градусов ниже климатической нормы.

Как сообщил в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, морозы в пределах минус 25 градусов пришли в Западную Сибирь, в частности, в Томскую, Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, а также в Алтайский край и Республику Алтай. По прогнозу, температура может опуститься до минус 35, в некоторых районах - ниже минус 40 градусов. По данным Приморского гидрометцентра, устойчивая холодная погода будет наблюдаться в ближайшие дни на юге Дальнего Востока, а также в Кемеровской и Иркутской областях.

Напомним, в начале зимы на Приморье обрушился ледяной циклон с дождем, который нарушил междугородное транспортное сообщение. Часть Владивостока временно осталась без отопления и света.

Из-за перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом. Случай обледенения вантового моста во Владивостоке оказался первым в мире.