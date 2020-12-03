Иномарка въехала в ворота церкви Иоана Предтечи в центре Москвы

Пьяный водитель иномарки в четверг вечером въехал на территорию храма в Малом Предтеченском переулке в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«В Малом Предтеченском переулке водитель, управляя автомашиной «Опель», въехал на территорию храма. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», – приводит сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД ТАСС.

Со своей стороны источник в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел в церкви Иоана Предтечи. Пьяный водитель на иномарке врезался в ворота и повредил их. Причины и цели поступка устанавливаются.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подчеркнули, что водитель будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.

Напомним, 17 ноября внедорожник въехал в толпу в Калининградской области.