Внедорожник въехал в толпу под Калининградом

В Калининградской области мужчина на внедорожнике въехал в толпу людей, пострадали восемь человек, рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД России Светлана Поставничая.

Инцидент произошел в поселке Холмогоровка во время публичных слушаний по проекту генерального плана, пишет РИА «Новости».

Среди пострадавших есть члены съемочной группы калининградского телеканала «Каскад». В МВД рассказали, что мужчина перепутал педали. На месте происшествия работает скорая помощь и сотрудники полиции. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, двое из пострадавших получили переломы ног, их жизням в настоящее время ничего не угрожает.

Сам водитель внедорожника объяснил, что хотел сдать назад и не успел среагировать на резкое движение автомобиля.

«Сел в машину, завел, посмотрел назад, как можно проехать. Сосед сзади сел. Я говорю: «Смотри, чтобы не задели». Можно было задом и налево. Сел, а машина как рванет вперед. Я на ручник полностью. Потом людей к стенке туда прижал, хотел выключить зажигание, но людей прижал», – рассказал мужчина РЕН ТВ.

Тем временем по факту происшествия начата доследственная проверка. По информации регионального следственного управления, несовершеннолетних среди пострадавших нет.

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